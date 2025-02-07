Της Δέσποινας Βλεπάκη

Το μεσημέρι συνεδριάζει το πολιτικό κέντρο του ΠΑΣΟΚ ενόψει της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής της Κυριακής. Στο όργανο ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να περιγράψει τον οδικό πολιτικό χάρτη των επόμενων μηνών, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι θα επαναλάβει το μήνυμα για αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ και για αμφίπλευρη διεύρυνση, επισημαίνοντας ότι η ανασυγκρότηση της δημοκρατικής παράταξης περνά μέσα από τις διαδικασίες του ΠΑΣΟΚ. Εξάλλου εντατικές είναι οι προετοιμασίες για τα περιφερειακά συνέδρια που ξεκινούν στις 21 Φλεβάρη από το βόρειο Αιγαίο. Ένα στίγμα της κινητοποίησης του ΠΑΣΟΚ στις τοπικές κοινωνίες έδωσε ο Πρόεδρος στην άτυπη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, όπου φέρεται να ανέφερε «Μας ενδιαφέρει να πάμε σε καφενεία. Να ανοίξουμε στην κοινωνία». Μάλιστα προέτρεψε τους βουλευτές του να δίνουν το παράδειγμα και να πυκνώσουν τις εμφανίσεις και τις δημόσιες τοποθετήσεις τους, δίνοντας τον τόνο και τη γραμμή του κόμματος. «Είμαστε 31 και φαινόμαστε 93» φέρεται να είπε στην Κ.Ο.

Παρασκήνιο: Πώς ελήφθη η απόφαση για Προανακριτική

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη για πρόταση σύστασης προανακριτικής συναποφασίστηκε στη Βουλή σε ένα τραπέζι με στενούς του συνεργάτες. Ανάμεσά τους η Μιλένα Αποστολάκη που ήταν εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ στην εξεταστική επιτροπή, ο Παναγιώτης Δουδωνής που διερεύνησε την υπόθεση συνταγματικά με τον Χρήστο Κακλαμάνη, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, ο προϊστάμενος της κ.ο Χάρης Δημακαρέας κ.α. Είχε προηγηθεί η συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην οποία ο Πρωθυπουργός άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο για προανακριτική σε περίπτωση που υπάρχουν στοιχεία και από τη Χαριλάου Τρικούπη η απόφαση ήταν μονόδρομος, να σηκώσουν το γάντι.

Η συγκεκριμένη στρατηγική τυχαίνει ευρείας αποδοχής, η κοινοβουλευτική ομάδα στην άτυπη συνεδρίαση τη χαιρέτισε και στο τραπέζι τέθηκαν μόνο διευκρινιστικά ερωτήματα. Κάτι αντίστοιχο αναμένεται να γίνει και στη σημερινή συνεδρίαση του Πολιτικού Κέντρου.

Παραίτηση Τριαντόπουλου - Μια ακόμα νίκη των θεσμικών πρωτοβουλιών του ΠΑΣΟΚ

Η παραίτηση του κ. Τριαντόπουλου από τα υπουργικά του καθήκοντα, είναι το πολιτικό αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας του ΠΑΣΟΚ να μη μείνει στο απυρόβλητο και εκτός του κάδρου της έρευνας για την αλλοίωση του τόπου της τραγωδίας των Τεμπών, επισημαίνουν στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη. Το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει να λειτουργεί με σοβαρό και θεσμικό τρόπο διαμηνύουν, σεβόμενο το αίτημα για δικαιοσύνη. «Όταν τα εμπλεκόμενα μη πολιτικά πρόσωπα αντιμετωπίζουν ήδη διώξεις για το μπάζωμα, δεν είναι δυνατόν η Βουλή να κάνει ότι δεν είδε το συγκροτημένο πόρισμα της Εισαγγελέως Εφετών Λάρισας που την καλεί να ερευνήσει τις ευθύνες του κ. Τριαντόπουλου» σχολίασε το ΠΑΣΟΚ την είδηση της επικείμενης παραίτησης του υφυπουργού.

Μάλιστα στελέχη της πράσινης παράταξης σχολίαζαν με δηκτικό τρόπο τη δήλωση του κ. Τριαντόπουλου που αναφέρει μεταξύ άλλων πως ήταν στον τόπο της τραγωδίας για να συνδράμει τους συγγενείς και να «ενημερώνει – με τηλεοπτικές δηλώσεις και δελτία τύπου – για την πρόοδο των ενεργειών στο πεδίο». «Είχε οριστεί και κυβερνητικός εκπρόσωπος;» αναρωτιόνταν από τη Χαριλάου Τρικούπη και εξηγούσαν: θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις στο ερώτημα: γιατί ενώ όφειλε ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης στην επίμαχη σύσκεψη για το μπάζωμα να είναι ο θεματοφύλακας του νόμου, αντιθέτως επέτρεψε μια έκνομη ενέργεια, όπως είναι η αλλοίωση του τόπου της τραγωδίας, κάτι που ευθαρσώς περιέγραψε μπροστά του ο διοικητής της Τροχαίας.»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ που χθες βρέθηκε στην Καρδίτσα δίπλα στους αγρότες ξεκαθάρισε ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα συνεχίσει να κινείται θεσμικά.

«Όποια δικογραφία έρθει στη Βουλή για την τραγωδία των Τεμπών, όποιο πολιτικό πρόσωπο και αν αφορά, θα προτείνουμε προανακριτική για να οδηγηθούν χωρίς πολιτική κάλυψη στον φυσικό δικαστή. Καμία κάλυψη από τη Βουλή. Αυτό κάναμε για τον κ. Τριαντόπουλο, που σήμερα ανακοίνωσε την παραίτησή του.» τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Επίθεση στην Κουμουνδούρου

Από την Χαριλάου Τρικούπη ρίχνουν πυρά για τη στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνουν ότι η πρόταση μομφής πριν τα πορίσματα διευκολύνει την Κυβέρνηση και κάνουν λόγο για παλινωδίες. «Αυτό που έκανε η κ. Γεροβασίλη είναι βούτυρο στο ψωμί της ΝΔ», ανέφερε σύμφωνα με πληροφορίες ο Νίκος Ανδρουλάκης στους βουλευτές του.

Η κα Γεροβασίλη έβγαλε λάδι τον κ. Τασούλα ότι τάχα έπραξε ορθώς που βάφτισε συμπληρωματικό έγγραφο το πόρισμα της Εισαγγελέως βάσει του οποίου ασκούνται διώξεις σε 5 μη πολιτικά πρόσωπα και περιγράφονται οι ευθύνες Τριαντόπουλου σημειώνουν από την πράσινη παράταξη. «Άραγε ο κ. Φάμελλος γιατί ζητά την απόσυρση του από την προεδρία της δημοκρατίας; Ας συνεννοηθούν γιατί εκτίθενται. Για να μη σχολιάσουμε την άποψη Γεροβασίλη ότι δεν έκαναν αίτημα προανακριτικής γιατί πρόκειται για πλημμέλημα. Το «ποινικόμετρο» του ΣΥΡΙΖΑ για ποιες κατηγορίες ενεργοποιείται;» αναρωτιόταν στέλεχος της ΧΤ.

Κεντρική Επιτροπή την Κυριακή - Ανακοινώνει Κ.Ο.Ε.Σ

Η Κεντρική Επιτροπή της Κυριακής αναμένεται να είναι και η τελευταία συνεδρίαση του οργάνου με αυτή τη σύνθεση αφού αναμένεται να ανακοινωθεί Κ.Ο.Ε.Σ (Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου) όπως ενημέρωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης την κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι Κεντρική Επιτροπή και Πολιτικού Συμβούλιο παύουν να λειτουργούν με την έως τώρα διάταξη κάτι που είναι πιθανό να προκαλέσει αντιδράσεις στο ραντεβού των μελών της Κ.Ε της Κυριακής, είθισται όμως μετά από εσωκομματικές εκλογές.

