«Ο κ. Μητσοτάκης να διαγράψει τον βουλευτή Γιόγιακα που προσέβαλε τη μνήμη των θυμάτων στα Τέμπη», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

Αναλυτικότερα, στην ανακοίνωσή του αναφέρει ότι: «Έσπασε κάθε όριο κυνισμού και χυδαιότητας ο βουλευτής Θεσπρωτίας της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Γιόγιακας, με την ανατριχιαστική φράση του «καλώς ή κακώς αυτοί οι άνθρωποι ήταν νεκροί», μιλώντας χθες βράδυ στον τηλεοπτικό σταθμό Kontra για το "μπάζωμα" του εγκλήματος.

Αυτού του είδους οι δηλώσεις, βέβαια, είναι αντίστοιχες των πρακτικών της κυβέρνησης της συγκάλυψης του εγκλήματος.

Το μπάζωμα του χώρου του δυστυχήματος, η αλλοίωση στοιχείων που δυσκόλεψε το έργο των εμπειρογνωμόνων, η μεταφορά υλικών και ανθρωπίνων μελών σε ιδιωτικό χώρο, πριν ακόμα ανασυρθούν οι σοροί των νεκρών, όχι μόνο δεν είναι λεπτομέρειες αλλά ουσιώδεις πτυχές για τη διερεύνηση του εγκλήματος, τη συγκάλυψη του οποίου ενορχήστρωσε ο κυνικότερος του κ. Γιόγιακα, κ. Μητσοτάκης.

Πώς να πειστεί μετά οιοσδήποτε ότι η κυβερνητική πλειοψηφία έχει τη στοιχειώδη ευθιξία να εξετάσει σε προανακριτική επιτροπή τα στοιχεία και να παραπέμψει τα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης;

Ο κ. Μητσοτάκης είτε θα σιωπήσει μπροστά σε αυτές τις δηλώσεις ηθικής απαξίας, αποδεχόμενός τις, είτε θα αποπέμψει τον βουλευτή του».

Η απάντηση του βουλευτή Θεσπρωτίας της Νέας Δημοκρατίας Βασίλη Γιόγιακα

Ο βουλευτής Θεσπρωτίας της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Γιόγιακας έκανε την ακόλουθη δήλωση σε συνέχεια αποσπάσματος τοποθέτησής του σε τηλεοπτική εκπομπή:

«Θέλω να ζητήσω ειλικρινώς συγγνώμη για την ατυχώς διατυπωμένη φράση μου σε τηλεοπτικό παράθυρο σχετικά με τα θύματα των Τεμπών, η οποία ασφαλώς και δεν εκφράζει ούτε τα συναισθήματα θλίψης μου για την τραγωδία, ούτε την κρίση μου σχετικά με την ανάγκη να έλθει στο φως όλη η αλήθεια για τις ευθύνες και τα αίτια του δυστυχήματος. Λυπάμαι για τις οποίες αλγεινές εντυπώσεις προκλήθηκαν.»

