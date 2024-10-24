Ο Γιώργος Παπανδρέου μίλησε στην εφημερίδα Oksijen, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

«Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μαζί τον ήλιο και τον άνεμο του Αιγαίου» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρώην πρωθυπουργός.

Και συμπλήρωσε: «Τσακωνόμαστε για το πετρέλαιο και το αέριο στο Αιγαίο, το οποίο δεν ξέρουμε αν υπάρχει ή δεν υπάρχει. Όμως, στο μέλλον του κόσμου δεν υπάρχει ούτε το πετρέλαιο, αλλά ούτε το αέριο. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μαζί τον ήλιο και τον άνεμο του Αιγαίου και να δημιουργήσουμε μια νέα εταιρική σχέση».

«Με τον Ισμαήλ Τζεμ είχαμε εστιάσαμε την προσοχή μας στις ανάγκες των πολιτών μας, αλλά και στα συμφέροντα μας. Την εποχή εκείνη υπήρχε η κρίση του Οτζαλάν, ήταν στην επικαιρότητα οι διαφορές στην Κύπρο και στο Αιγαίο.

«Θα μπορούσαμε να επιλέξουμε να φωνάζουμε από τις δυο όχθες του Αιγαίου και να γίνουμε οι ήρωες κάποιας μερίδας πολιτών των χωρών μας.

«Επιλέξαμε διαφορετική πορεία. Κάναμε πολικό αστέρα τα ζητήματα που μπορούμε να συνεργαστούμε και κατευθυνθήκαμε προς τα εκεί»

Πηγή: skai.gr

