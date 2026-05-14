Επίθεση κατά του Νίκου Ανδρουλάκη εξαπέλυσε το πρωί της Πέμπτης ο Άδωνις Γεωργιάδης μέσω ανάρτησής του, μετά από δημοσίευμα σχετικά με ένα ακίνητο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

Το δημοσίευμα που προκάλεσε την ανάρτηση Γεωργιάδη, ανέφερε ότι ο κ. Ανδρουλάκης, λίγες ημέρες πριν το πρώτο Μνημόνιο, νοίκιασε στο Κτηματολόγιο ακίνητό ιδιοκτησίας αρχικά του πατέρα και στη συνέχεια του ίδιου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και έκτοτε το Δημόσιο του έχει πληρώσει 1,2 εκατ. ευρώ.

«Κρατά και τα χρήματα του αυτά σε Τράπεζες του Εξωτερικού όπως μάθαμε πλέον άπαντες… Είναι όλα αυτά νόμιμα; Μάλλον. Είναι όμως και ηθικά; Σίγουρα όχι!» γράφει ο υπουργός Υγείας.

«Πριν κατηγορήσετε ξανά τους άλλους ας δείτε τον εαυτό σας στον καθρέπτη κύριε Πρόεδρε» καταλήγει ο κ. Γεωργιάδης στην ανάρτησή του για τον Νίκο Ανδρουλάκη.

— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 14, 2026

Αναλυτικά η ανάρτηση Γεωργιάδη για τον Ανδρουλάκη

«Ο Νίκος Ανδρουλάκης μπορεί να κατηγορεί τους πάντες και να κουνά το δάχτυλο ως ο διαπρύσιος κήνσωρ της ηθικής αλλά πλέον αυτό δεν μπορεί να συνεχίσει να το κάνει.

Λίγες μέρες πριν το Καστελλόριζο και το πρώτο Μνημόνιο το τότε Κτηματολόγιο υπό την Κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου και ενώ ο ίδιος ήταν ήδη υψηλόβαθμο κομματικό στέλεχος, νοίκιασε με ένα υπέρογκο ενοίκιο το ακίνητο του, το ανακαίνισε με κρατικά χρήματα και του έχει πληρώσει το Ελληνικό Δημόσιο ως σήμερα 1.200.000€…

Και κρατά και τα χρήματά του αυτά σε Τράπεζες του Εξωτερικού όπως μάθαμε πλέον άπαντες…. Είναι όλα αυτά νόμιμα; Μάλλον. Είναι όμως και ηθικά; Σίγουρα όχι! Πριν κατηγορήσετε ξανά τους άλλους ας δείτε τον εαυτό σας στον καθρέπτη κύριε Πρόεδρε», ανέφερε.

Πηγή: skai.gr

