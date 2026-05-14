Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο «Χ» για τα 106 χρόνια από την Απελευθέρωση της Θράκης, υπογράμμισε: «Τιμάμε όσους αγωνίστηκαν για την ενσωμάτωσή της στον εθνικό κορμό».

«Μια περιοχή με στρατηγικό ρόλο σήμερα στην αποτρεπτική αρχιτεκτονική των Ενόπλων Δυνάμεων και στην ασφάλεια της Ελλάδας και της Ευρώπης», πρόσθεσε.

«Χρόνια πολλά στη Θράκη και στους ακρίτες του Ελληνισμού», κατέληξε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Χρόνια πολλά στη Θράκη και… pic.twitter.com/o69bp6FmJN — Nikos Dendias (@NikosDendias) May 14, 2026

Παρών και ο ΠτΔ στις εορταστικές εκδηλώσεις

Στην Αλεξανδρούπολη έφτασε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, προκειμένου να παραστεί σε εορταστικές εκδηλώσεις για τα Ελευθέρια της Αλεξανδρούπολης.

Παράλληλα, επισκέφθηκε το Περιφερειακό Κέντρο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συνόρων και Μετανάστευσης (ΠΕΚΟΔΙΣΜΕ) Αλεξανδρούπολης, που εδρεύει στο αεροδρόμιο «Δημόκριτος». Για τη λειτουργία του Κέντρου, τον κ. Τασούλα ενημέρωσαν ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Λάμπρος Τσιάρας και ο Αστυνομικός Διευθυντής Αλεξανδρούπολης, Χρήστος Αξής.

Το Περιφερειακό Κέντρο αποτελεί επιχειρησιακή δομή της Ελληνικής Αστυνομίας για τον συντονισμό της επιτήρησης των συνόρων στον Έβρο, συλλέγει και αναλύει πληροφορίες, αξιοποιεί τεχνολογία και συνεργάζεται με τη Frontex και άλλους φορείς.

Φωτ.: Τheodore Manolopoulos / Official Photographer of the Presidency of Hellenic Republic

Πηγή: skai.gr

