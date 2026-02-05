Λογαριασμός
Ανάρτηση Γεωργιάδη: «Μέλη ΜΚΟ καθοδήγησαν οικογένεια μεταναστών να καταγγείλει το Λιμενικό στη Χίο»

«Προέβαιναν σε καθοδήγηση οικογένειας μεταναστών, με πιθανό στόχο τη διαμόρφωση αφηγήματος για καταγγελίες κατά του Λιμενικού Σώματος», αναφέρει ο υπουργός

Γεωργιάδης

Στη δημοσιοποίηση καταγγελίας που έλαβε από διοικητή δημόσια νοσοκομειακής δομής στη Χίο σχετικά με τη φερόμενη δράση μελών ΜΚΟ προχώρησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σημειώνοντας ότι το καταγγελλόμενο περιστατικό γνωστοποιήθηκε και στην ΕΥΠ.

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρει χαρακτηριστικά, σε ανάρτησή του στο X:

«Μέλη ΜΚΟ εμφανίστηκαν απρόσκλητα σε Χειρουργική Κλινική, παρότι είχε προηγηθεί ρητή άρνηση παροχής οποιασδήποτε “βοήθειας”. Μάλιστα, δήλωσαν ψευδώς στο προσωπικό ότι είχαν συνεννοηθεί με τη Διοίκηση.

Ακόμη σοβαρότερο: οι φερόμενοι ως “διερμηνείς” δεν έκαναν διερμηνεία, αλλά –κατά την εκτίμηση της Διοίκησης– προέβαιναν σε καθοδήγηση οικογένειας μεταναστών, με πιθανό στόχο τη διαμόρφωση αφηγήματος για αιτήσεις ασύλου ή και καταγγελίες κατά του Λιμενικού Σώματος (push backs κ.λπ.).

Οι εμπλεκόμενοι απομακρύνθηκαν άμεσα και το περιστατικό γνωστοποιήθηκε στην ΕΥΠ».

Ο κ. Γεωργιάδης καταλήγει στην ανάρτησή του ως εξής: «Η τάξη και η νομιμότητα είναι αδιαπραγμάτευτες. Δεν θα αφήσουμε ξένα συμφέροντα να θέσουν σε κίνδυνο την πατρίδα μας και την ακλόνητη απόφαση της να φυλάμε τα σύνορά μας».

