Σε εξέλιξη η ΕΔΕ για τα αίτια της τραγωδίας στη Χίο - Γιατί δεν λειτούργησε η κάμερα

Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται από χθες -με εντολή του εισαγγελέα- ο Μαροκινός, ο οποίος αναγνωρίστηκε από τους διασωθέντες του τραγικού δυστυχήματος στη Χίο ως ο διακινητής τους. Ταυτόχρονα βρίσκεται σε εξέλιξη η Ένορκη Διοικητική Εξέταση σχετικά με τις συνθήκες του πολύνεκρου συμβάντος το οποίο στοίχισε τη ζωή σε 15 άτομα αφγανικής καταγωγής.

Όσον αφορά στους τραυματίες, στο νοσοκομείο της Χίου νοσηλεύονται 23 μετανάστες, εκ των οποίων οι τρεις βρίσκονται στη σε ΜΕΘ. Πρόκειται για 11 παιδιά, 6 γυναίκες και 6 άνδρες. Πολλοί από αυτούς είχαν κατάγματα και έπρεπε να υποβληθούν σε επέμβαση.

Γιατί δεν χρησιμοποιήθηκε η κάμερα

Σύμφωνα με πηγές του Λιμενικού Σώματος, το σκάφος του λιμενικού διαθέτει θερμική κάμερα (ηλεκτροοπτικό αισθητήρα θερμικής απεικόνισης), η οποία χρησιμοποιείται ως υποβοηθητικό εργαλείο σε συνδυασμό με το ραντάρ για τον εντοπισμό και την αναγνώριση στόχων στο θαλάσσιο πεδίο.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, κατά δήλωση του κυβερνήτη, δεν χρησιμοποιήθηκε η κάμερα, επειδή δεν κρίθηκε εκ μέρους του αναγκαίο, καθώς το σκάφος με τους μετανάστες είχε ήδη εντοπιστεί από κάμερα παρατήρησης στεριάς, αλλά και οπτικά με τη χρήση προβολέα.

Σε εξέλιξη ΕΔΕ

Στόχος της ΕΔΕ που βρίσκεται σε εξέλιξη από χθες είναι η διακρίβωση των συνθηκών, κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Σύμφωνα με τις έως τώρα καταθέσεις των μελών τού πληρώματος του σκάφους του Λιμενικού, ο χειριστής του δουλεμπορικού σκάφος έπεσε στην πλάγια δεξιά πλευρά της σκάφους της Ελληνικής Ακτοφυλακής, ανετράπη και βυθίστηκε.

Τα στελέχη του Λιμενικού θα λάβουν καταθέσεις από το πλήρωμα του σκάφους της Ελληνικής Ακτοφυλακής αλλά και από τους διασωθέντες μετανάστες. Το δουλεμπορικό που τους μετέφερε βυθίστηκε σε απόσταση μόλις 1,5 χλμ ανοικτά των ακτών της Χίου.

Παράλληλα, σε πλήρη εφαρμογή τέθηκε, με εντολή του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη, το ειδικό πρωτόκολλο διαχείρισης κρίσης που αφορά στην τραγωδία.

Με βάση το πρωτόκολλο, που έχει εκπονηθεί από το υπουργείο Δικαιοσύνης, ομάδα τεσσάρων ιατροδικαστών και τριών νεκροτόμων βρίσκονται στη Χίο, προκειμένου να συντονιστεί το έργο της ιατροδικαστικής διερεύνησης.

Στο υπουργείο Δικαιοσύνης ήδη λειτουργεί ειδικό συντονιστικό κέντρο υπό τον γενικό διευθυντή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, Νίκο Καρακούκη, ενώ έχει υπάρξει συνεννόηση με το νεκροταφείο Σχιστού για τη μεταφορά και φύλαξη των σορών μέχρι την ταυτοποίηση και απόδοσή τους στους οικείους τους.

Κικίλιας: Mε διαφάνεια και επαγγελματισμό η έρευνα

Σε δήλωσή του ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια 15 ανθρώπινων ζωών και εξέφρασε τη συμπαράστασή του στους τραυματίες μετανάστες και στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος. Ο ίδιος τόνισε πως η έρευνα για τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος θα διεξαχθεί «με διαφάνεια και επαγγελματισμό».

«Οι σύγχρονοι λαθρέμποροι, οι διακινητές, είναι εχθροί της χώρας. Θέτουν σε θανάσιμο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές - και αυτών των δύστυχων ανθρώπων και των Στελεχών του Λιμενικού Σώματος - που με αυταπάρνηση επιτελούν το πατριωτικό τους καθήκον, που είναι να φυλάνε τα θαλάσσια σύνορα και να σώζουν χιλιάδες ανθρώπινες ζωές. Η Πολιτεία επιδεικνύει και θα επιδείξει μηδενική ανοχή απέναντι σε αυτά τα κυκλώματα.Θέλω, προφανώς, να πω ότι η έρευνα για τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος θα διεξαχθεί με διαφάνεια και επαγγελματισμό, όπως επίσης, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που συμμετείχαν στη διάσωση στη θάλασσα, αλλά και τους ανθρώπους του Εθνικού Συστήματος Υγείας, διασώστες, ΕΚΑΒ, γιατρούς, νοσηλευτές και διοικητικό προσωπικό του Νοσοκομείου Χίου», σημείωσε.

Στο μήκους μόνο 8 μέτρων σκάφος επέβαιναν τουλάχιστον 39 επιβάτες χωρίς σωσίβια και με ταχύτητα άνω των 20 κόμβων. Ανοιχτά του Χίου, κοντά στην παραλία Μυρσινίδι, το σκάφος του λιμενικού, εκτελώντας περιπολία, εντόπισε το φουσκωτό δουλεμπορικό σκάφος χωρίς φώτα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού, έγινε χρήση ηχητικών και φωτεινών σημάτων για να ακινητοποιηθεί, όμως η βάρκα ανέπτυξε ταχύτητα επιχειρώντας να φύγει και το δουλεμπορικό σκάφος χτύπησε με το περιπολικό με συνέπεια να ανατραπεί και οι επιβαίνοντες να βρεθούν στη θάλασσα.

