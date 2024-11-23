Γεωργιάδης: Η εκλογή Πολάκη θα οδηγήσει τον ΣΥΡΙΖΑ σε ένα νέο σπιράλ διασπάσεων

«Ως διαχρονικός αντίπαλος της Αριστεράς θέλω να την δω να πηγαίνει ακόμα πιο κάτω. Πιστεύω ότι η εκλογή Πολάκη θα οδηγήσει τον ΣΥΡΙΖΑ σε ένα νέο σπιράλ διασπάσεων. Είναι βέβαιο ότι με τον Πολάκη αρχηγό οι μισοί από όσους βλέπετε στον ΣΥΡΙΖΑ θα φύγουν και αυτοί. Και έτσι θα συνεχιστεί η ιστορία απαξίωσης του κόμματος αυτού, έως ότου της εξόδου του από το κοινοβούλιο», δήλωσε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Καλημέρα» με τη Φαίη Μαυραγάνη ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

«Η εκλογή Πολάκη θα είναι ένα χαρμόσυνο δώρο για όλους εμάς τους αντιπάλους τους», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στη διαρροή από πλευράς του Αλέξη Τσίπρα πως είχε επικοινωνία με τους 87 και ζητούσε να επιτρέψουν στον Στ. Κασσελάκη να συμμετέχει στην εσωκομματική διαδικασία και χαρακτήρισε «εντυπωσιακό» το γεγονός ότι διέρρευσε τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή .

Για τον ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης που πλέον αναλαμβάνει το ΠΑΣΟΚ, ο υπουργός Υγείας είπε: «Για την Ελλάδα να έχει λιγότερη τοξικότητα στην πολιτική και περισσότερη πολιτική αντιπαράθεση, είναι καλό πράγμα», υπογραμμίζοντας πως «το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη είναι ένα κόμμα που λέει σε όλα «Όχι». Το σε όλα «Όχι» σε καθιστά ισχυρό κόμμα διαμαρτυρίας, όχι όμως και εξουσίας»

Αναφερόμενος στα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία, ο κ. Γεωργιάδης επισήμανε ότι από «την Πέμπτη ξεκινούν τα πρώτα χειρουργεία σε 1.479 ασθενείς». Διευκρίνισε επίσης, ότι «όλα αυτά τα χρόνια υπάρχουν 100.000 αναμονές, με μεγαλύτερο διάστημα αναμονής τα 7 χρόνια. Οι περισσότεροι ασθενείς περιμένουν 1- 2 χρόνια».

Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις του Κ. Καραμανλή ότι «η διαφορετική ανάγνωση ακόμα και η έντονη κριτική δεν πρέπει να δαιμονοποιούνται», ο υπ. Υγείας είπε:«Κανείς δεν διαφωνεί σε αυτό. Για κανέναν πρόεδρο το να διαγράφει κάποιον δεν είναι ευχάριστο. Υπάρχουν όμως στιγμές που δεν γίνεται αλλιώς. Και ο κ. Καραμανλής είμαι βέβαιος κάποτε διέγραψε ανθρώπους και δεν του ήταν ευχάριστο».

