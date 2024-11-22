Με νέο βίντεο στο TikTok ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, δίνει διευκρινίσεις για το πρόγραμμα Gigabit Voucher Μέσα από το οποίο 379.000 νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα αποκτήσουν συνδέσεις υπερυψηλών ταχυτήτων.

«Κουράστηκες να προσπαθείς να κατεβάσεις φωτογραφίες του Πίνατ και να σου κολλάει το Ίντερνετ;», ρωτά ξεκινώντας το βίντεο ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ακολούθως εξηγεί τι ισχύει σχετικά με το voucher αξίας 200 ευρώ.

«Χτίζουμε τις υποδομές για ένα ψηφιακό μέλλον και δίνουμε κίνητρα ώστε κάθε πολίτης, κάθε επιχείρηση να έχει πρόσβαση σε υψηλές ευρυζωνικές ταχύτητες βελτιώνοντας έτσι και τη θέση της Ελλάδας στη διεθνή κατάταξη», αναφέρει.



Αναλυτικά το σχόλιο του κ. Μητσοτάκη:

Κουράστηκες να προσπαθείς να κατεβάσεις φωτογραφίες του Πίνατ και να σου κολλάει το Ίντερνετ; Δεν είναι διαφήμιση. Είναι ανακοίνωση και μάλιστα ευχάριστη. Αφορά το πρόγραμμα Gigabit Voucher μέσα από το οποίο 379.000 νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα αποκτήσουν συνδέσεις υπερυψηλών ταχυτήτων. Όλοι οι δικαιούχοι θα λάβουν χωρίς εισοδηματικά κριτήρια ένα κουπόνι αξίας 200 ευρώ για την κάλυψη ενός μεγάλου μέρους του κόστους απόκτησης της υπηρεσίας Gigabit τουλάχιστον 250Mbps τόσο για την αρχική σύνδεση όσο και για τη μηνιαία συνδρομή των πρώτων 24 μηνών.

Σε συνδυασμό με το πρόγραμμα Smart Readiness Vouchers για την εγκατάσταση οπτικής ίνας σε 120.000 κτίρια χτίζουμε τις υποδομές για ένα ψηφιακό μέλλον και δίνουμε κίνητρα ώστε κάθε πολίτης, κάθε επιχείρηση να έχει πρόσβαση σε υψηλές ευρυζωνικές ταχύτητες βελτιώνοντας έτσι και τη θέση της Ελλάδας στη διεθνή κατάταξη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.