Στην υπόθεση με τον αναισθησιολόγο που ζήτησε φακελάκι από ασθενή για να προχωρήσει στη χειρουργική επέμβαση αναφέρθηκε μέσω του ΕΡΤnews, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 19 Μαΐου στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Αγίων Αναργύρων, όταν ο αναισθησιολόγος «πιάστηκε στα πράσα» όπως φαίνεται και σε βίντεο να ζητά «ένα κατοστάρικο» για να μην αναβληθεί το χειρουργείο.

Ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε το συμβάν «ό,τι πιο απαίσιο, ό,τι πιο απάνθρωπο, ό,τι πιο ποταπό μπορεί να δει κάποιος μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας».

«Έρχεται ένας άνθρωπος, εκμεταλλεύεται την ισχύ του ως λειτουργός του ΕΣΥ και προσπαθεί να βγάλει λεφτά», είπε χαρακτηριστικά.

«Αυτό που είναι πραγματικά εξοργιστικό σε αυτό το βίντεο είναι ότι ο γιατρός εκμεταλλευόμενος την απόλυτη ανημποριά και αδυναμία της ασθενούς, ζητάει τα 100 με 150 ευρώ για να τη βάλει στο χειρουργείο, υπό την απειλή ότι μπορεί το πρόγραμμα να μην επιτρέπει τελικώς να γίνει το χειρουργείο της, ενώ έχει ήδη ολοκληρώσει τον προεγχειρητικό έλεγχο και είναι πάνω στο φορείο, δηλαδή στην ύστατη και πιο αδύναμη στιγμή της ασθενούς, ένα βήμα πριν μπει για να βρει την υγειά της», προσέθεσε.

Ο υπουργός Υγείας ξεκαθάρισε πως «το ΕΣΥ δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα περιστατικά». Υποστήριξε ότι «φακελάκι υπάρχει και υπήρχε. Βαίνει μειούμενο ευτυχώς κυρίως διότι έχουμε μειώσει πάρα πολύ τις λίστες αναμονής για χειρουργεία και πιστεύω ότι πάμε σε πολύ καλό δρόμο για να το μειώσουμε».

Ωστόσο ξεκαθάρισε ότι όποτε εντοπίζεται φακελάκι «θα είναι απολύτως αμείλικτος σε αυτές τις συμπεριφορές». «Αυτές οι συμπεριφορές δεν έχουν θέση στο ΕΣΥ», είπε χαρακτηριστικά.

Προσέθεσε πως «γενεσιουργός αιτία του να ζητάς και να παίρνεις φακελάκι είναι η καθυστέρηση για το χειρουργείο. Σήμερα η καθυστέρηση δεν υπάρχει. Ο μέσος όρος καθυστέρησης για ψυχρό χειρουργείο στο ΕΣΥ είναι στους πέντε μήνες. Να φανταστείτε πως πια δεν μπορούμε να βρούμε χειρουργεία για να κάνουμε τα απογευματινά χειρουργεία γιατί υπάρχει το όριο του τετραμήνου. Στα περισσότερα νοσοκομεία η λίστα έχει μηδενιστεί. Όταν λοιπόν ξέρεις ότι δεν υπάρχει καθυστέρηση για χειρουργείο δεν υπάρχει λόγος να δώσεις φακελάκι».

Ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι ο γιατρός «δεν αρνήθηκε την πιστότητα του βίντεο. Δεν είπε το βίντεο είναι πλαστό. Είπε ότι είναι άρρωστος ο ίδιος, ότι το έκανε για να τα δώσει βοηθούς του, ότι εντάξει, δεν έκανε και τίποτα σπουδαίο, ότι σε 40 μέρες παίρνει σύνταξη. Δεν είπε τίποτα για να αμφισβητήσει το γεγονός αυτό καθεαυτό. Δεν αμφισβήτησε την πιστότητα του βίντεο, δεν είπε είναι ψευδής καταγραφή, είπε “Ναι, τα ζήτησα, αλλά δεν το έκανα για τον εαυτό μου.”».

Όσον αφορά την προηγουμένη καταγγελία σε βάρος του ίδιου γιατρού πάλι για φακελάκι, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι «είχε καταγγελθεί το 2018, τότε όμως η διοίκηση του νοσοκομείου μιλάμε επί ΣΥΡΙΖΑ δεν του είχε επιβάλλει ποινή, δεν είχε παρασταθεί στο δικαστήριο εναντίον του, ούτε η Υγειονομική Περιφέρεια. Είχε βάλει δηλαδή η διοίκηση του νοσοκομείου Αγίων Αναργύρων την καταγγελία στο αρχείο. Δεν την αξιολόγησε ως πραγματική. Έτσι, με αυτή την απόφαση του νοσοκομείου πήγε στο δικαστήριο και αθωώθηκε».

Σχετικά με την πειθαρχική διαδικασία που θα ακολουθηθεί από εδώ και πέρα για τον γιατρό, ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι «στο επόμενο δεκαπενθήμερο θα έχει ολοκληρωθεί η ΕΔΕ και αμέσως μετά θα τεθεί εκτός ΕΣΥ, αναστολή καθηκόντων δηλαδή».

Πηγή: skai.gr

