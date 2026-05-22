Κουτσούμπας για υποκλοπές: Αγαπημένη απασχόληση της ΝΔ η συγκάλυψη

«Οι συγκαλύψεις σκανδάλων είναι η αγαπημένη σας καθημερινή ενασχόληση» είπε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας κατά τη συζήτηση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής στην υπόθεση των υποκλοπών και της ΕΥΠ.

«Ξυπνάτε το πρωί, όπως καλή ώρα σήμερα, και το πρώτο ερώτημα που σας απασχολεί είναι: "τι έχουμε να συγκαλύψουμε σήμερα;". Χθες, ήταν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου απορρίψατε το αίτημα σύστασης προκαταρκτικής επιτροπής, για να διερευνηθούν ευθύνες των υπουργών σας, που αναφέρονται στη δικογραφία. Σήμερα παίρνει σειρά, για μια ακόμη φορά, το εξίσου μεγάλο σκάνδαλο των υποκλοπών» είπε ο κ. Κουτσούμπας.

Τοποθετούμενος μάλιστα επί της απόφασης της κυβερνητικής πλειοψηφίας, να αποφασίσει η ολομέλεια επί της πρότασης για εξεταστική με 151 ψήφους, αντί με 120, είπε ότι «η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ δεν θα νομιμοποιήσει αυτή τη σημερινή απαράδεκτη και παράνομη διαδικασία που εγκαινιάσατε. Θα αποχωρήσουμε και από τη συνέχεια της συζήτησης και από την ψηφοφορία».

Κατά την ομιλία του, ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ είπε ότι η Βουλή συζητά σήμερα την ανάγκη σύστασης εξεταστικής επιτροπής, για μια ακόμα υπόθεση «που έχετε δώσει τα ρέστα σας για να μην διερευνηθεί, βαθύτερα, με αποτέλεσμα να είμαστε μάρτυρες ενός απίστευτου σήριαλ συγκάλυψης, που εξοργίζει και εμάς και πρωτίστως όλο τον ελληνικό λαό. Δυστυχώς για εσάς, ό,τι και να πείτε δεν μπορεί πλέον να πειστεί κανένας, ότι οι υποκλοπές ήταν υπόθεση κάποιων ιδιωτών, που "τυχαίνει", αυτοί οι ιδιώτες να είχαν σχέσεις με κράτη και ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς, που "τυχαίνει" το ένα τρίτο των στόχων τους να ταυτίστηκε με τους στόχους της ΕΥΠ, που "τυχαίνει" σε αυτά τα πρόσωπα να περιλαμβάνονται δημόσια πρόσωπα, πολιτικοί, στρατιωτικοί, δημοσιογράφοι, αξιωματούχοι κ.ά. Όλες οι συμπτώσεις εδώ μαζεύτηκαν.

Σταματήστε πια αυτό το παραμύθι. Η αλήθεια είναι ότι η ευρηματικότητά σας είναι αστείρευτη όταν πρόκειται να εμποδίσετε διαδικασίες που δεν σας βολεύουν. Τι προσπαθείτε να μας πείσετε τώρα; Ότι η απόφαση για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής απαιτεί 151 βουλευτές, ενώ το 2022 η ίδια απόφαση για το ίδιο θέμα απαιτούσε 120; Τι άλλαξε, αλήθεια, από το 2022; Προφανώς αυτό που άλλαξε είναι ότι έχουν έρθει στην επιφάνεια νέα αδιάσειστα στοιχεία που σας εκθέτουν και γι' αυτό δεν θέλετε την εξεταστική επιτροπή. Αυτά τα σημαντικά αδιάσειστα στοιχεία, τα οποία, ο διορισμένος από εσάς εισαγγελέας, ο ίδιος που έστελνε παραγγελίες για διώξεις των αγροτών, που αγωνίζονταν, δεν τα αξιολόγησε ως σημαντικά ώστε να ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο, όπως ζητούσε η απόφαση του μονομελούς πλημμελειοδικείου. Και εσείς του δώσατε πλήρη κάλυψη σε αυτό» επισήμανε ο κ. Κουτσούμπας.

Όλα αυτά καταλήγουν μόνο στη συγκάλυψη και στα εμπόδια που βάζετε για τη διερεύνηση και αυτού του σκανδάλου τόνισε ο κ. Κουτσούμπας και βεβαίωσε ότι «εμείς, όπως πάντα, θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να αποκαλυφθεί η αλήθεια και σε αυτή την υπόθεση. Επιμένουμε να αποκαλυφθούν όλοι οι υπαίτιοι, όσο ψηλά και αν βρίσκονται, να διερευνηθούν οι ευθύνες τους, να κάτσουν στο σκαμνί και να τιμωρηθούν. Να έρθουν στο φως οι πραγματικές αιτίες που το δόγμα "ουδείς εξαιρείται" των παρακολουθήσεων, είναι καθεστώς και στη χώρα μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

