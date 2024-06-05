Εννέα έδρες στη Νέα Δημοκρατία, το απόλυτο δηλαδή που θα μπορούσε έχει με τα σημερινά ποσοστά, δίνει άρθρο του Politico για τις Ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου.

Σύμφωνα με την εκτίμηση που κάνει σε άρθρο με τίτλο: Class of 2024: Γνωρίστε τους επόμενους υποψήφιους ευρωβουλευτές της ΕΕ», οι 21 έδρες της Ελλάδας μοιράζονται ως εξής: 9 έδρες η ΝΔ, 4 ο ΣΥΡΙΖΑ, 3 το ΠΑΣΟΚ, από 2 το ΚΚΕ και η Ελληνική Λύση και 1 η Πλεύση Ελευθερίας.

Δείτε τον πίνακα:

Πηγή: skai.gr

