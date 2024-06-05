Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ευρωεκλογές 2024: Η ΝΔ παίρνει 9 έδρες, ο ΣΥΡΙΖΑ 4 και το ΠΑΣΟΚ 3, σύμφωνα με εκτίμηση του Politico - Δείτε πίνακα

Αναλυτικά πώς μοιράζονται οι 21 έδρες της Ελλάδας στο Ευρωκοινοβούλιο

Ευρωεκλογές

Εννέα έδρες στη Νέα Δημοκρατία, το απόλυτο δηλαδή που θα μπορούσε έχει με τα σημερινά ποσοστά, δίνει άρθρο του Politico για τις Ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου.

Σύμφωνα με την εκτίμηση που κάνει σε άρθρο με τίτλο: Class of 2024: Γνωρίστε τους επόμενους υποψήφιους ευρωβουλευτές της ΕΕ», οι 21 έδρες της Ελλάδας μοιράζονται ως εξής: 9 έδρες η ΝΔ, 4 ο ΣΥΡΙΖΑ, 3 το ΠΑΣΟΚ, από 2 το ΚΚΕ και η Ελληνική Λύση και 1 η Πλεύση Ελευθερίας.

Δείτε τον πίνακα:

Ευρωεκλογές

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: politico ευρωεκλογές 2024 ΝΔ ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark