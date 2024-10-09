Σύσταση-προειδοποίηση ότι δεν θα δεχθεί κλείσιμο εισόδων νοσοκομείων, στο πλαίσιο κινητοποιήσεων εργαζομένων υγειονομικών, απηύθυνε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, νωρίτερα σήμερα από το βήμα της Βουλής. Ο Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή αναγγελθείσα κινητοποίηση στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (Δαφνί), εργαζομένων στα θεραπευτικά προγράμματα, επισήμανε ότι «το κλείσιμο εισόδου νοσοκομείου είναι προφανώς, παράνομη πράξη, επισείει ποινικές κυρώσεις σοβαρές, και αστικές, τις οποίες θα διεκδικήσει το νοσοκομείο από όποιον κλείσει την είσοδο».

Ο υπουργός Υγείας είχε κληθεί να απαντήσει σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ και αντιπροέδρου της Βουλής Γιώργου Λαμπρούλη με θέμα τη συνέχεια λειτουργίας των υπηρεσιών και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας, με πλήρη εργασιακά δικαιώματα, στον τομέα της απεξάρτησης, που υπάγονται σε ψυχιατρικά νοσοκομεία και αναμένεται να ενταχθούν στον ΕΟΠΑΕ (Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων». Ο βουλευτής του ΚΚΕ αναφέρθηκε στους εργαζόμενους με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ στις θεραπευτικές μονάδες, τμήματα και προγράμματα, όπως το «18 'Ανω», οι οποίοι, όπως τόνισε, με βάση το νόμο που πρόσφατα ψηφίστηκε, δεν έχουν καμία άλλη επιλογή πέραν του να μεταβούν, έπειτα από αίτησή τους στον ΕΟΠΑΕ. Ο κ. Λαμπρούλης ανέφερε πως οι εργαζόμενοι που δεν υποβάλουν τη σχετική αίτηση, βάσει του νόμου, χάνουν τις θέσεις εργασίας τους, χωρίς να έχουν το δικαίωμα της εργασιακής επιλογής.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε ότι θα δοθεί η δυνατότητα στους εργαζόμενους αυτούς να κρατήσουν τις θέσεις εργασίας τους.

«Και όταν συζητήθηκε ο σχετικός νόμος, είπαμε ότι δεν θα χάσει κανένας τη δουλειά του και σήμερα εδώ, σας λέω ότι για τους εργαζόμενους που ανησυχούν στις μονάδες που έχουν σχέση ιδιωτικού δικαίου και νομοθετικά αν χρειαστεί, θα δοθεί η δυνατότητα να κρατήσουν τις θέσεις εργασίας τους. Δεν έχουμε σκοπό, από τη μεταρρύθμιση, να χάσει κάποιος τη δουλειά του. Η μεταρρύθμιση δεν γίνεται για να μειωθεί το προσωπικό ούτε για να κλείσουν ψυχιατρεία, ούτε για να κλείσουν κλινικές ούτε για να κλείσουν μονάδες ούτε τίποτα από όσα διαρκώς λέει το ΚΚΕ», είπε η κ. Γεωργιάδης.

Στο σημείο αυτό ο υπουργός Υγείας έσπευσε να προειδοποιήσει ότι δεν θα γίνει ανεκτό κλείσιμο εισόδου νοσοκομείου. «Θέλω όμως, επειδή οι καλοί λογαριασμοί κάνουν και τους καλούς φίλους, να σας πω και το εξής: το σωματείο στο Δαφνί, πρόσκειται στο ΚΚΕ, έχει προκηρύξει για αύριο και έχει ανακηρύξει κινητοποιήσεις, ημέρα εφημερίας του νοσοκομείου. Το υπουργείο Υγείας και η διοίκηση του νοσοκομείου έχουμε ήδη προσφύγει στη δικαιοσύνη. Σήμερα θα εκδικασθεί η υπόθεση. Δεν ξέρω τι θα πει η δικαιοσύνη, ό,τι θέλει θα πει η δικαιοσύνη, είναι ανεξάρτητη. Οφείλω όμως να πω ότι θρυλείται, έφτασε στα αυτιά μου η απειλή ότι σκοπεύουν, στο πλαίσιο της συνδικαλιστικής τους κινητοποίησης, να κλείσουν την είσοδο στο νοσοκομείο, ημέρα εφημερίας, και να απαγορεύσουν την είσοδο ασθενοφόρων και ασθενών. Επαναλαμβάνω, μέρα που το νοσοκομείο εφημερεύει. Θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό. Οι συνδικαλιστές έχουν δικαίωμα να κάνουν όσες κινητοποιήσεις και απεργίες θέλουν, κατά τα πλαίσια του νόμου. Το τονίζω, κατά τα πλαίσια του νόμου. Το κλείσιμο εισόδου νοσοκομείου είναι προφανώς παράνομη πράξη, επισείει ποινικές κυρώσεις σοβαρές, και αστικές, θα διεκδικήσει το νοσοκομείο από όποιον κλείσει την είσοδο», είπε ο 'Αδωνις Γεωργιάδης και πρόσθεσε:

«Εγώ δεν παίζω με αυτά. Κλείσιμο εισόδου, σημαίνει εμπόδιο στον ασθενή να πάει να λάβει τις υπηρεσίες που πρέπει να λάβει, από τη δημόσια μονάδα υγείας που ο Έλληνας φορολογούμενος πληρώνει. Θέλω λοιπόν να ξεκαθαρίσω. Θέλουν κάποιοι να απεργήσουν; Δικαίωμά τους, εφόσον το επιτρέπει το δικαστήριο. Θα κάνουν ό,τι προβλέπει ο νόμος αλλά τους παρακαλώ μη διανοηθούν, με μένα υπουργό, να κλείσουν είσοδο. Γιατί θα χαλάσουμε τις καρδιές μας. Το λέω γιατί είναι από το ΚΚΕ η σχετική κινητοποίηση, και σας παρακαλώ να δείξετε μια αυτοσυγκράτηση εκεί».

«Οι εργαζόμενοι δεν χρειάζεται να ακούσουν το ΚΚΕ. Αποφασίζουν μόνοι τους. Εντάξει; Και είναι προσβολή απέναντι στους εργαζόμενους να το λέτε αυτό. Και αυτά που ξεστομίζετε, οι απειλές και η τρομοκρατία δεν περνάνε. Αυτό να το ξέρετε. 'Αλλαξαν οι εποχές. Δεν είμαστε πριν από 50 χρόνια "αποφασίζουμε και διατάζουμε". Εντάξει;», σχολίασε ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιώργος Λαμπρούλης και κατήγγειλε: «Αλλά φυσικά αξιοποιείτε και το θεσμικό πλαίσιο που ψηφίσατε όλοι σας, και οι άλλες κυβερνήσεις, τα άλλα κόμματα. Προφανώς η προσφυγή στη δικαιοσύνη είναι για να κηρυχθεί παράνομη και καταχρηστική η απεργία τους. Αυτό στοχεύετε. Ξέρουν πολύ καλά όταν απεργούν και οι υγειονομικοί, όπως όλοι οι εργαζόμενοι, και να περιφρουρούν και να προασπίζουν τις διεκδικήσεις τους και να αναδεικνύουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν».

Στο δια ταύτα, της ερώτησης, ο βουλευτής είπε ότι στο νόμο για την ψυχική μεταρρύθμιση υπάρχει κενό και πρέπει η κυβέρνηση να καταθέσει τροπολογία ώστε οι εργαζόμενοι να έχουν το δικαίωμα της επιλογής για την παραμονή τους στις υγειονομικές περιφέρειες.

«Εγώ δεν απείλησα κανέναν», αντέτεινε ο υπουργός Υγείας και πρόσθεσε: «Τα συνδικαλιστικά δικαιώματα είναι απολύτως σεβαστά, κατά το νόμο. Ο νόμος απαγορεύει το κλείσιμο της εισόδου ενός νοσοκομείου. Όχι μόνο νοσοκομείου. Και κάθε εργασιακού χώρου. Γιατί κάποιοι άνθρωποι μπορεί να θέλουν να απεργήσουν. Δικαίωμά τους. Ας απεργήσουν, αν το δικαστήριο πει ότι είναι μια νόμιμη κινητοποίηση, κάποιοι άλλοι μπορεί να μη θέλουν να απεργήσουν και να θέλουν να πάνε να εργαστούν. Δικαίωμα έχουν και αυτοί που θέλουν να πάνε εργαστούν, και πρέπει να το διασφαλίσουμε, δικαίωμα έχουν και αυτοί που θέλουν να απεργήσουν. Αν οι μεν πάνε να επιβάλουν την άποψή τους στους δε, με μια βίαιη ενέργεια, τότε επεμβαίνει ο νόμος και επιβάλλει τις σχετικές κυρώσεις. Αυτό δεν είναι απειλή. Αυτό είναι οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Πάσα κινητοποίηση εντός του νόμου ευπρόσδεκτη. Πάσα κινητοποίηση που θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγείας και εκτός του νόμου, υφίσταται τις συνέπειες του νόμου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

