Για τα ηχηρά μηνύματα και τις απουσίες στη γιορτή της ΝΔ για τα 50 χρόνια στη Ρηγίλλης μίλησε το πρωί της Τετάρτης στον ΣΚΑΪ και στους «Αταίριαστους» η Ντόρα Μπακογιάννη.

«Για το θέμα των επίκαιρων ερωτήσεων από τους 11+8 βουλευτές μας, τα έχουμε ξαναπεί: είναι λογικό οι βουλευτές να κάνουν ερωτήσεις, μη σας πω ότι είναι και καθήκον τους κιόλας. Και κυρίως να κα΄νουν ερωτήσεις για θέματα που εξυπηρετούν τους ψηφοφόρους τους. Τώρα αν στενοχωρήθηκα για τους δυο πρωθυπουργούς, η αλήθεια είναι για τον μεν Σαμαρά όχι, διότι ήταν αναμενόμενο, όμως για τον Κώστα Καραμανλή ναι στενοχωρήθηκα. Όλο αυτό ήταν μια γιορτή για τους αγωνιστές της ΝΔ, για όλες τις καλές και κακές στιγμές που περάσαμε μαζί στο ιστορικό κτίριο της Ρηγίλλης. Μαζί ενθουσιαστήκαμε, κλάψαμε, χαρήκαμε, και ο Κώστας Καραμανλής με αυτόν τον κόσμο της ΝΔ έχει μια ειδική σχέση».

Μάλιστα, ερωτηθείσα γιατί δεν τη στενοχώρησε τόσο η απουσία Σαμαρά, η κ. Μπακογιάννη απάντησε ότι «έχει περάσει και λιγότερο χρόνο στη Ρηγίλλης από όλους εμάς, αλλά και επειδή εν πάσει περιπτώσει είναι μια ειδική περίπτωση», ενώ απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο περί «εσωκομματικής ανατιπολίτευσης», χαρακτηρίζοντας όλα αυτά τα θέματα περισσότερο «προσωπικά».

«Ο σοβαρότερος στον ΣΥΡΙΖΑ είναι ο Πολάκης - Αδυνατώ να τους παρακολουθήσω άλλο»

Στη συνέχεια, η συζήτηση στράφηκε και γύρω από τα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ, με την ίδια να αναφέρει χαρακτηριστικά πως ο πιο σοβαρός όλων εκεί είναι ο Παύλος Πολάκης. «Αδυνατώ να τους παρακολουθήσω άλλο. Τουλάχιστον ο Πολάκης τοποθετήθηκε σωστά, αλλά βρε παιδί μου για όνομα του Θεού, ακούστηκε και μια φωνή λογικής εκεί μέσα. Είναι τρέλα αυτό το πράγμα, πάνε για διάλυση», σημείωσε προσθέτοντας:

«Η έλλειψη αντιπολίτευσης δημιουργεί ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα και οδηγεί σε μια μεγάλη ανισορροπία το πολιτικό σύστημα. Η ανισορροπία στη δημοκρατία έχει κόστος, με πρώτο την έλλειψη συμμετοχής, ο κόσμος δηλαδή απομακρύνεται από την πολιτική γενικώς. Όταν ένα παιδί βλέπει όλα αυτά και λέει "μακριά από αυτό το τσίρκο", τότε αυτό δημιουργεί πρόβλημα και για μας. Είναι απίστευτη η ευθύνη της ΝΔ μέσα στην απέραντη μοναξιά της».

Παράλληλα, η κ. Μπακογιάννη χαρακτήρισε «άψογη» την εσωκομματική διαδικασία στο ΠΑΣΟΚ , το οποίο στάθηκε στο ύψος της ιστορίας του και αξίζει σεβασμό, είτε διαφωνείς είτε συμφωνείς μαζί του.

Πηγή: skai.gr

