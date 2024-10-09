Λίγες μόλις ημέρες πριν τον δεύτερο και τελικό γύρο που θα καθορίσει ποιος θα είναι εν τέλει στην ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, ήταν καλεσμένος στον ΣΚΑΪ μιλώντας για όλες τις εξελίξεις γύρω από την εσωκομματική διαδικασία.

Αρχικά, τόνισε ότι όλο αυτό το διάστημα το ΠΑΣΟΚ επέδειξε έναν ιδιαίτερο πολιτικό πολιτισμό, με διάλογο και πολιτικό ήθος, πράγμα που όπως είπε αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις. «Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω τους εκατοντάδες εθελοντές που βοήθησαν να έχουμε μια διαδικασία άκρως επιτυχημένη. Νομίζω καταφέραμε κάτι πολύ σημαντικό και ο κόσμος πλην ελαχίστων εξαιρέσεων δεν ταλαιπωρήθηκε». Επιπλέον, υπενθύμισε ότι η συμμετοχή και από το 2017 στο 2021 πάλι κατά περίπου 40.000 άτομα είχε αυξηθεί, όπως τώρα, εκτιμώντας ότι η συμμετοχή ήταν μεγάλη και τώρα, αποτελώντας «αφετηρία για τη συνέχεια».

Ως προς το θέμα του ντιμπέιτ, ο κ. Ανδρουλάκης διαβεβαίωσε πως είναι θετικός για διεξαγωγή τηλεμαχίας μεταξύ του ίδιου και του Χάρη Δούκα, ωστόσο, όπως είπε, «θα πρέπει να βρεθεί σωστός χρόνος, ημέρα και ώρα με υψηλή τηλεθέαση για να είναι εφάμιλλο και του πρώτου ντιμπέιτ μεταξύ των 6».

«Ο κόσμος πιστώνει σε μένα πως το ΠΑΣΟΚ έχει επιστρέψει αυτόνομο και δυνατό»

«Χθες συναντήθηκα με τον Παύλο Γερουλάνο, μάλιστα μού ανέφερε και κάποιες προτάσεις. Νομίζω δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές και φάνηκε αυτό και στην προεκλογική εκστρατεία. Προφανώς το αποτέλεσμα της Κυριακής δείχνει ότι ο κόσμος πιστώνει σε μένα πως το ΠΑΣΟΚ έχει επιστρέψει ως αυτόνομος πόλος στο πολιτικό σύστημα. Πετύχαμε και στην ενότητα και στην ανανέωση, άλλωστε στις νεότερες γενιές τετραπλασιάσαμε τα ποσοστά μας», σημείωσε στη συνέχεια ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Παράλληλα, υπογράμμισε πως δεν βλέπει να τον χωρίζουν μεγάλες διαφορές με τον Χάρη Δούκα, επισημαίνοντας πως υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, που όμως «αν τις συζητήσουμε, μπορεί να προκύψουν συνθετικές απόψεις, όπως στα ελληνοτουρκικά». Μάλιστα, ο ίδιος ξεκαθάρισε πως δεν θα ήθελε να μπει στη συζήτηση περί ποσοστών 70-30, γιατί θα μπορούσε με την ίδια λογική να πει και αυτός ότι «το 80% αποδοκιμάζει το πρόσωπο του κ. Δούκα για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ».

Τέλος, σε ερώτηση για το αν θα έχει ενεργό ρόλο στο κόμμα ο Χάρης Δούκας σε περίπτωση επανεκλογής του, είπε πως όλοι θα έχουν, και άνθρωποι που δεν ήταν υποψήφιοι, αλλά είχαν κρίσιμο ρόλο ως παράγοντες, με την Παιδεία και την Υγεία να αποτελούν τις κύριες προτεραιότητες. «Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορώ να φανταστώ ένα ΠΑΣΟΚ να συγκυβερνά με τη ΝΔ, ωστόσο για τις επόμενες εκλογές είναι σημαντική η αμφίπλευρη διεύρυνση

