Γεωργιάδης: 91% κάλυψη του προσωπικού στο Νοσοκομείο Λήμνου

Στην ενίσχυση του νοσοκομείου Λήμνου με το απαραίτητο ιατρικό προσωπικό και στις ενέργειες του υπουργείου υγείας αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας 'Αδωνις Γεωργιάδης κατά την επίσκεψή του στο νησί.

«Το νοσοκομείο της Λήμνου τα τελευταία 4 χρόνια έχει πολύ μεγάλη πρόοδο με 91% κάλυψη του προσωπικού του», είπε ο υπουργός και τόνισε ότι «σε γενικές γραμμές η εικόνα που πάλι πήγαν να δημιουργήσουν κάποιοι για ένα νησί που δεν έχει νοσοκομείο και ένα νοσοκομείο που καταρρέει, είναι απολύτως ψευδής και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα».

Ο Υπουργός Υγείας συνοδευόμενος από τη Γενική Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βιλδιρίδη, τον Διοικητή της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Χρήστο Ροϊλό και την πρόεδρο της ΕΙΝΑΠ Ματίνα Παγώνη, επισκέφθηκε τη Λήμνο.

Η λειτουργία του Νοσοκομείου αποτέλεσε το αντικείμενο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λήμνου υπό τον κ. Γεωργιάδη. Συμμετείχαν η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βιλδιρίδη, ο Διοικητής της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Χρήστος Ροϊλός, ο Διοικητής του Γ.Ν. Λήμνου, καθώς και εκπρόσωποι των εργαζομένων.

Ο υπουργός ενημερώθηκε για τα προβλήματα και τις δυνατότητες που υπάρχουν για την επίλυσή τους.

«Το νοσοκομείο της Λήμνου τα τελευταία 4 χρόνια έχει πολύ μεγάλη πρόοδο με 91% κάλυψη του προσωπικού του. Έχει αποκτήσει ογκολόγο που δεν είχε ποτέ. Έχει καινούρια μονάδα τεχνητού νεφρού με ολοκαίνουρια μηχανήματα, με συνέπεια να μπορεί να εξυπηρετεί ασθενείς με προβλήματα στα νεφρά τους σε πρωτοφανή υψηλό ρυθμό για τα δεδομένα του νησιού αυτού, που δεν είχε ποτέ στην ιστορία», δήλωσε μετά τη σύσκεψη στο Νοσοκομείο ο υπουργός Υγείας.

Ανακοίνωσε ότι άμεσα θα εγκριθεί ο νέος κανονισμός «για να μπορούμε να φέρουμε δύο επιπλέον παθολόγους στο νησί ώστε να συμπληρωθεί το παθολογικό του τμήμα. Προκηρύσσουμε με τα νέα κίνητρα τις θέσεις του καρδιολόγου, του ακτινολόγου και του Γενικού χειρουργού, ώστε να μπορέσουμε να συμπληρώσουμε και αυτές τις ειδικότητες».

Ο κ. Γεωργιάδης συναντήθηκε και με τη Δήμαρχο Λήμνου Ελεονώρα Γεωργά και τον Έπαρχο Λήμνου Απόστολο Κουτσογιάννη και όπως ανέφερε συζητήθηκε η εφαρμογή του νόμου για την παροχή κινήτρων ώστε «να μπορούν οι γιατροί να έχουν και μία επιπλέον μεγαλύτερη άνεση στην προσπάθεια τους να μετοικίσουν σε ένα νησί ακριτικό όπως είναι η Λήμνος.

Μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο θα έχουμε και τις νομοθετικές μας πρωτοβουλίες για τα διάφορα επιστημονικά κίνητρα που μας έχει ζητήσει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος και η ΟΕΝΓΕ για να κάνουμε ακόμα πιο ευνοϊκή την απόφαση ενός νέου γιατρού να έρθει σε ένα ακριτικό νησί όπως η Λήμνος».

Ο υπουργός ευχαρίστησε τη διοίκηση του νοσοκομείου, για την καλή δουλειά αυτά τα 4 χρόνια και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που κρατάει το νοσοκομείο αυτό σε ένα υψηλό επίπεδο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.