ΣΥΡΙΖΑ: Ανακωχή, αλλά πληροφορίες για «βιτριολική» επιστολή Σπίρτζη στην Επιτροπή Δεοντολογίας

Ανακωχή «περιορισμένης διάρκειας» στον ΣΥΡΙΖΑ; Το κλίμα στην αξιωματική αντιπολίτευση σήμερα Παρασκευή ήταν ενωτικό, παρότι η Πόπη Τσαπανίδου ουσιαστικά έβαλε «μπλόκο» στην είσοδο του Στέφανου Κασσελάκη στη Βουλή. Ωστόσο, ο Νίκος Παππάς μίλησε με θερμά λόγια για την κ. Τσαπανίδου, και υπάρχει στάση αναμονής για το συγκεκριμένο θέμα.

Στον ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κλίμα ανακωχής, αλλά το θέμα είναι μέχρι πότε θα κρατήσει, και φαντάζει δύσκολο να κρατήσει πολύ. Κι αυτό γιατί, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ και του Αντώνη Αντζολέτου, υπάρχει πολυσέλιδη καταγγελτική επιστολή του Χρήστου Σπίρτζη προς την Επιτροπή Δεοντολογίας, η οποία αναμένεται να αναζωπυρώσει τη «φωτιά» στον ΣΥΡΙΖΑ όταν δημοσιοποιηθεί.

Η Επιτροπή συνεδριάζει για το θέμα του κ. Σπίρτζη την Τρίτη, χωρίς πάντως να είναι βέβαιο ότι θα εκδοθεί την Τρίτη και απόφαση. Ο κ. Κασσελάκης πάντως, μιλώντας την περασμένη Τρίτη, στην Κοινοβουλευτική Ομάδα είχε προαναγγέλλει τη διαγραφή του κ. Σπίρτζη. «Δεν πρόκειται για πολιτική άποψη το να καλείς στην τηλεόραση τον πρόεδρο του κόμματος να παραιτηθεί, ενάντια στη βούληση των οργάνων και των μελών του ΣΥΡΙΖΑ» είχε αναφέρει χαρακτηριστικά την Τρίτη ο κ. Κασσελάκης.

«Μπορεί η Επιτροπή Δεοντολογίας να ακολουθεί τη διαδικασία της, αλλά είναι προφανές ότι στελέχη που εκφράζονται έτσι επιλέγουν συνειδητά να θέσουν τον εαυτό τους εκτός κόμματος. Ας αφήσουν τους υπόλοιπους να πάμε μπροστά» είχε διαμηνύσει.

Η ορκωμοσίας της Πόπης Τσαπανίδου

Η Πόπη Τσαπανίδου ορκίστηκε με θρησκευτικό όρκο στην εθνική αντιπροσωπεία.

Κατά την είσοδό της στη Βουλή η κ. Τσαπανίδου ρωτήθηκε από δημοσιογράφους να σχολιάσει τις κατηγορίες εναντίον της, πως η επιλογή της να καλύψει την ορφανή έδρα εμποδίζει την είσοδο Κασσελάκη στη Βουλή.

«Είπαμε πράγματα και στην ανακοίνωση, έχουμε να πούμε πολλά πράγματα και στη συνέχεια», σχολίασε ενώ απαντώντας στην ερώτηση αν φοβάται μήπως την διαγράψουν από τον ΣΥΡΙΖΑ για αυτή της την επιλογή, η ίδια είπε με νόημα «θα δούμε τι θα γίνει» απάντησε η ίδια.

Η βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ Πόπη Τσαπανίδου ανέφερε επίσης ότι «αναλαμβάνω κι εγώ τα καθήκοντά μου. Μού έγινε μία πρώτη ενημέρωση από τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Νίκο Παππά και τον διευθυντή της Κ.Ο., Θανάση Μωραΐτη, σε πολύ καλό κλίμα για το πώς θα δουλέψουμε στο εξής. Είμαι αποφασισμένη να δώσω τον καλύτερο εαυτό μου και να εργαστώ κι εγώ με όλες μου τις δυνάμεις υπηρετώντας τα συμφέροντα του ελληνικού λαού».

Ο νέος πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, δήλωσε από την πλευρά του ότι «από σήμερα η Πόπη Τσαπανίδου είναι μέλος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία. Είναι ένα άξιο στέλεχος της παράταξης και με την επάρκειά της, την οποία και στο παρελθόν έχει αποδείξει, θα βελτιώσει τις δυνατότητές μας να παρεμβαίνουμε στη Βουλή και να επικοινωνούμε τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, για πολλά θέματα, προς την κοινωνία».

