Σημανδράκος σε εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Απαξιώθηκα για να εξωθηθώ σε παραίτηση

Του Γιάννη Ανυφαντή

Την πολιτική που εφάρμοσε επί ένα χρόνο (2022 – 2023) στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπεραμύνθηκε κατά την κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής ο Ευάγγελος Σημανδράκος, υποστηρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερεύνησε τη δική του περίοδο και έκρινε ότι «όλα έγιναν με τις βέλτιστες πρακτικές».

Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, που βρέθηκε στο επίκεντρο της υπόθεσης των αγροτικών επιδοτήσεων λόγω της επιστολής του για τα κόκκινα ΑΦΜ, υποστήριξε πως ο τότε Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρης Αυγενάκης, τον απαξίωσε δημοσίως προκειμένου να τον εξωθήσει σε παραίτηση.

«Έμαθα πως ο υπουργός είναι ενοχλημένος με την πληρωμή που έγινε. Δεν μου δόθηκε η δυνατότητα να εξηγήσω. (...) Επέλεγε αυτή τη μέθοδο απαξίωσης χαρακτήρα και επαγγελματικής υπόστασης κάποιου ανθρώπου για να τον αναγκάσει να φύγει», υποστήριξε.

Ο κ. Σημανδράκος έκανε ειδική αναφορά και στην 73χρονη από την Κοζάνη, της οποίας το ΑΦΜ ήταν μεταξύ των μπλοκαρισμένων, καθώς φαίνεται να είχε λάβει παρανόμως 800.000 ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστηρίζοντας ότι κακώς διαπομπεύθηκε και ότι ορθώς η ένσταση της έγινε αποδεκτή από τον Οργανισμό επί των ημερών του. «Για την Σ.Π. την 73χρονη έχει γίνει πολύς λόγος. Κακώς αναφέρθηκε ότι δεν έχει εκτάσεις. Είχε 4.000 στρέμματα. Το πρόβλημα με την συγκεκριμένη προέκυψε αν θυμάμαι το 2016-18 γιατί τότε το πληροφοριακό σύστημα μπορούσε να δεχθεί συγκεκριμένο αριθμό ενοικιαστηρίων (σ.σ. μισθωτήρια εκτάσεων που εμφάνιζαν ως βοσκότοπους). Η συγκεκριμένη είχε περίπου 1.000 και κάτι μισθωτήρια και δεν μπόρεσε να γίνει καταχώρηση με αποτέλεσμα να της υποβληθεί πρόστιμο. Πήγε στην Επιτροπή ελέγχου αλλά η επιτροπή αντί ελέγχου προτίμησε να στείλει τον φάκελο στην κεντρική υπηρεσία με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία του δικαιούχου. Η δικαιούχους προσέφυγε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή», τόνισε ο ίδιος, υπεραμυνόμενος και την πρώην διευθύντρια του οργανισμού, Παρασκευή Τυχεροπούλου, που δέχτηκε καταγγελίες από τους δύο προηγούμενους προέδρους του οργανισμού.

Αναφερόμενος στις πιέσεις που δέχτηκε για τα μπλοκαρισμένα ΑΦΜ τόνισε: «Μου έγινε μνεία από τον κύριο Στρατάκο (σ.σ. τότε γενικό γραμματέα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης) ότι κάτι πρέπει να κάνουμε με τα δεσμευμένα ΑΦΜ». Μάλιστα υποστήριξε πως του ζητήθηκε τηλεφωνικώς να πληρωθεί ο Γιώργος Ξυλούρης (σ.σ. "Φραπές"). «Ο Στρατάκος μου ζήτησε πάρα πολλές φορές να πληρωθεί ο Ξυλούρης. Μου είπε πως "πρέπει να πληρωθεί ο Γιώργος"», ανέφερε, ενώ υποστήριξε πως ο Ξυλούρης «υπήρξε συχνός επισκέπτης στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και στον ΟΠΕΚΕΠΕ και αυτό φαίνεται και από το βιβλίο επισκεπτών».

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΑΚΗΣ ΣΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Ο κ. Σημανδράκος προχώρησε και σε απίστευτες καταγγελίες, μεταξύ αυτών για δήλωση καλλιέργειας φακής στο κέντρο της Αθήνας, στην περιοχή του Ζωγράφου και μισθωτήρια βοσκότοπων με ευτελή ποσά της τάξης του ενός ευρώ. Παράλληλα μίλησε για πάρα πολλές εικονικές αποδοχές κληρονομιάς. Πρόσθεσε μάλιστα πως όταν προσπάθησε να ελέγξει μία, βρήκε ότι ο συμβολαιογράφος στον οποίον αναφερόταν πως έγινε η αποδοχή είχε αποβιώσει είκοσι χρόνια πριν το συμβόλαιο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.