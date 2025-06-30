Τσιάρας: Εντολή του πρωθυπουργού να ξεκαθαρίσουμε το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ

Η εντολή του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη είναι να ξεκαθαρίσουμε απολύτως το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ και να κινηθούμε με ταχύτατους ρυθμούς στην προσπάθεια να ανακτήσουμε όλα τα χρήματα που έχουν δοθεί με παράνομο τρόπο, τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας κατά την τελετή παράδοσης παραλαβής μεταξύ του νέου και του απερχόμενου υφυπουργού, Γιάννη Ανδριανού και Διονύση Σταμενίτη αντίστοιχα.

Καλωσόρισε τον νέο υφυπουργό Γ. Ανδριανό υπογραμμίζοντας ότι έχει να αντιμετωπίσει σοβαρά ζητήματα του πρωτογενούς τομέα όπως η κλιματική αλλαγή, η έλλειψη του αρδευτικού νερού, οι ζωονόσοι τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εγχώριο επίπεδο κ.α.

Ευχαρίστησε τον κ. Σταμενίτη σημειώνοντας ότι ήταν καθοριστική η συμβολή του στην αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ υπογραμμίζοντας ότι «ήταν στην πρώτη γραμμή αυτής της προσπάθειας».

Από την πλευρά του ο κ. Ανδριανός επισήμανε «οφείλουμε να δούμε κατάματα τι συμβαίνει διαχρονικά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Να φέρουμε στο φως κάθε πτυχή της υπόθεσης. Ο πρωθυπουργός έκανε τις εξαγγελίες και εμείς οφείλουμε να τις υλοποιήσουμε».

Τόνισε ότι η πρωτογενής παραγωγή είναι ένας από τους πιο νευραλγικούς τομείς της χώρα μας λέγοντας: «Γνωρίζω από πρώτο χέρι τα προβλήματα όπως η κλιματική αλλαγή, την έλλειψη εργατικών χεριών, το μεγάλο χάσμα στις τιμές μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών».

«Έχουμε παράξει ένα ουσιαστικό έργο. Από την πρώτη στιγμή στόχος ήταν να είμαστε κοντά στους ανθρώπους της παραγωγής αλλά και να εργαστώ για να λύσουμε προβλήματα» ανέφερε ο κ. Σταμενίτης. Σημείωσε ότι είναι περήφανος για τις προσπάθειες που έγιναν αναφορικά με τους ελέγχου στα εισαγόμενα τρόφιμα, της πάταξης των «ελληνοποιήσεων» αλλά και για την επιτάχυνση των διαδικασιών για το Ταμείο Ανάκαμψης.

Τέλος δήλωσε: «Αποχωρώ από τη θέση αυτή έχοντας καθαρή τη συνείδησή μου» γιατί, όπως είπε, έδωσε τον καλύτερό του εαυτό σε ένα από τα πιο απαιτητικά υπουργεία της ελληνικής κυβέρνησης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

