Φυσικός σύμμαχος των ΗΠΑ η Ελλάδα - Ο Τραμπ δεν θα τρέξει στην αγκαλιά του Ερντογάν

O Matthew Boyle, Επικεφαλής Γραφείου Ουάσιγκτον του Breitbart News, μέχρι πριν δυο μέρες δεν ήταν ιδιαίτερα γνωστός στο ελληνικό κοινό. Η συνέντευξη που πήρε, όμως, από τον Έλληνα πρωθυπουργό, τον έφερε στο προσκήνιο της ελληνικής επικαιρότητας.

Οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη προς τον Boyle ότι Ευρώπη και Τραμπ μπορούν να επιτύχουν «win-win» εμπορική συμφωνία, έφτασαν στον Λευκό Οίκο και στάθηκαν αφορμή για να τεθεί σχετικό ερώτημα στον Αμερικανό πρόεδρο ο οποίος απάντησε (για τον Ελληνα πρωθυπουργό): "Τον ξέρω, είναι καλός άνθρωπος. Εκτιμώ τα σχόλιά του. Ναι, μπορεί να γίνει συμφωνία με τον καθένα από αυτούς. Θα υπάρξουν δίκαιες συμφωνίες με όλους."

Η Κορίνα Γεωργίου συνομίλησε με τον Matthew Boyle στο περιθώριο του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

Ο Αμερικανός δημοσιογράφος, ο οποίος, όπως δηλώνει γνωρίζει πολύ καλά τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ, μιλώντας στην Κορίνα Γεωργίου τόνισε ότι υπάρχουν ισχυροί δεσμοί μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον, ενώ χαρακτήρισε την Ελλάδα πύλη εισόδου στην Ευρώπη, επισημαίνοντας πως η χώρα μας είναι εξαιρετικά σημαντική λόγω της γεωπολιτικής της θέσης καθώς βρίσκεται στο κέντρο του διαδρόμου IMECX.

Αναφερόμενος στον Αμερικανό πρόεδρο σημείωσε πως είναι ο "απόλυτος διαπραγματευτής", ο οποίος προσπαθεί να καταπολεμήσει τις "ληστρικές πρακτικές της Κίνας". Έτσι, προβλέπει ότι στο μέτωπο των δασμών οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν σε συμφωνίες με την ΕΕ, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα, το Βιετνάμ κτλ. Μάλιστα, όπως λέει ο κόσμος θα υποστηρίξει τις ΗΠΑ, δηλαδή, τη δημοκρατία, την ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώματα και όχι τους κομμουνιστές της Κίνας.

Σχετικά με τις σχέσεις Τραμπ-Ερντογάν σημειώνει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δεν θα τρέξει στην αγκαλιά του Τούρκου ομολόγου του, ενώ αμφισβητεί ότι η Τουρκία θα επανενταχθεί στο πρόγραμμα των F-35.

