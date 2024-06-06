Στόχος μου ήταν να υπερασπιστώ τα δικαιώματά των ομογενών στην Αλβανία από τη θέση του δήμαρχου, τόνισε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο εκλεγμένος δήμαρχος Χειμάρρας, Φρέντη Μπελέρης

Μιλώντας μέσα από τις αλβανικές φυλακές ο κ Μπελέρης δήλωσε ότι το καθεστώς Ράμα του το απαγόρευσε με πρωτοφανείς διαδικασίες. Σημείωσε επίσης ότι αν εκλεγεί ευρωβουλευτής με τη ΝΔ θα υπερασπιστεί τα ίδια πράγματα, από άλλη θέση.

Τόνισε ότι το κράτος δικαίου, το δικαίωμα στην περιουσία, τον πολιτισμό και τη θρησκεία δεν είναι αυτονόητα για τους ομογενείς της Αλβανίας.

Απαντώντας σε ερώτηση τι θα γίνει εάν εκλεγεί ευρωβουλευτής, σημείωσε ότι δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο αλβανικό δίκαιο. Υπενθύμισε, ότι αναμένεται το εφετείο που ενδεχομένως να μειώσει την ποινή. Σε κάθε περίπτωση τόνισε, αν παραμείνει η ίδια ποινή θα έχει αποφυλακιστεί μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου το αργότερο.

Εκτίμησε ότι το ζήτημά του θα πάει μέχρι τέλους λέγοντας ότι δε βλέπει τον κ.Ράμα να έχει όρεξη για συνεννόηση

Τέλος, ο κ Μπελέρης υπογράμμισε πως αν αθωωθεί και του το επιτρέψει ο νόμος, θα διεκδικήσει ξανά τη δημαρχία στη Χειμάρρα.

