«Το δικαίωμα των οικογενειών των αγνοουμένων στην αξιοπρέπεια και τη δικαιοσύνη, που υπαγορεύεται ρητά στην Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα», ανέδειξε ο ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ, Φρέντης Μπελέρης, κατά τη διάρκεια της παρέμβασης του στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η συζήτηση είχε θέμα: «Η Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα: η ανάγκη να συμβάλει η ΕΕ στην επίλυση της ανθρωπιστικής κρίσης των αγνοουμένων σε πολέμους και συγκρούσεις».

Ο κ. Μπελέρης αναφέρθηκε στην Κύπρο, όπου οικογένειες αναζητούν ακόμα τους οικείους τους και στην Αλβανία, όπου εξακολουθούν να αγνοούνται περίπου 6.000 άνθρωποι, τονίζοντας ότι «το ίδιο φαινόμενο έχει παρατηρηθεί και σε άλλες χώρες».

«Έχουμε την ηθική και πολιτική ευθύνη να βοηθήσουμε στην αποκατάσταση αυτής της αδικίας», είπε, υπενθυμίζοντας ότι «το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκανε το πρώτο βήμα το 2015, εγκρίνοντας ψήφισμα σχετικά με ομαδικούς τάφους αγνοουμένων στο χωριό Ορνίθι, στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου».

«Γιατί πίσω από κάθε αγνοούμενο υπάρχει μια οικογένεια, μια ιστορία και ατελείωτος πόνος. Πίσω από κάθε αλήθεια που δεν έρχεται στο φως, υπάρχουν οι δικές μας ευθύνες», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

