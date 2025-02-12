Θεοδωρικάκος: Μεταρρύθμιση της εθνικής πολιτικής ποιότητας για βελτίωση της οικονομίας και της ασφάλειας των πολιτών

Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, παραβρέθηκε σήμερα στην εκδήλωση με θέμα: “Ο ΕΛΟΤ συναντά την Ελληνική Βιομηχανία”, μαζί με την Υφυπουργό Ανάπτυξης αρμόδια για θέματα Βιομηχανίας Άννα Μάνη-Παπαδημητρίου, τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας Λευτέρη Κρητικό και τον αντιπρόεδρο του ISO, Christoph Winterhalter.

“Η ελληνική βιομηχανία χρειάζεται ένα ισχυρό, σύγχρονο και λειτουργικό σύστημα ποιότητας, που θα είναι καταλύτης για ανάπτυξη. Ο ΕΛΟΤ, το ΕΙΜ και το ΕΣΥΔ αναβαθμίζονται και αποκτούν περισσότερους πόρους, στελέχωση και σύγχρονο εξοπλισμό. Επίσης, απαλλάσσουμε την αγορά από τα γραφειοκρατικά βάρη και εξασφαλίζουμε χρηματοδότηση και στελέχωση”, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης.

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε πως “η πιστοποίηση και η εποπτεία συμμόρφωσης θα γίνονται γρήγορα, με πλήρη διαφάνεια, μέσα από το νέο Εθνικό Ψηφιακό Μητρώο Πιστοποιήσεων και Ελέγχων. Κάθε επιχείρηση θα μπορεί να ελέγχει την εγκυρότητα των πιστοποιητικών της σε πραγματικό χρόνο, να αποφεύγει καθυστερήσεις και να ενισχύει την αξιοπιστία της” και συνέχισε λέγοντας ότι “η βιομηχανία μας δεν μπορεί να στηρίζεται σε ξεπερασμένο εξοπλισμό και υποστελεχωμένες υπηρεσίες. Επενδύουμε στον εκσυγχρονισμό των εργαστηρίων μετρολογίας και στην ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών”.

Για το πώς επηρεάζουν όλα αυτά την ελληνική βιομηχανία, επισήμανε ότι θα υπάρχει λιγότερη γραφειοκρατία και περισσότερη ευελιξία, οι διαδικασίες πιστοποίησης απλοποιούνται, μειώνοντας το κόστος και το χρόνο για τις επιχειρήσεις, ενώ πρόσθεσε πως θα υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια.

“Από τις προδιαγραφές των υλικών στις κατασκευές μέχρι τη μέτρηση των καυσίμων και των τροφίμων, η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι αναγκαιότητα”, τόνισε ακόμα ο κ. Θεοδωρικάκος και πως “με την εναρμόνιση στα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα, ανοίγουμε νέες αγορές για τα ελληνικά προϊόντα, κάνοντάς τα πιο ανταγωνιστικά”.

Κλείνοντας, ο Υπουργός Ανάπτυξης έστειλε και το μήνυμά του προς την ελληνική βιομηχανία: “Δεν είναι ένα σχέδιο για το μέλλον, είναι το αύριο που ξεκινά από σήμερα. Η ποιότητα δεν είναι εμπόδιο, είναι το εισιτήριο για την ανάπτυξη. Ο ΕΛΟΤ και η ελληνική βιομηχανία συμπορεύονται. Γιατί η καλή Βιομηχανία έχει ανάγκη την καλή Τυποποίηση”.

Πηγή: skai.gr

