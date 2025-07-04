Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ αναφέρει: «Εγκάρδιες ευχές στους πολίτες και την κυβέρνηση των ΗΠΑ για τον εορτασμό της Ημέρας Ανεξαρτησίας».

Εγκάρδιες ευχές στους πολίτες και την Κυβέρνηση των ΗΠΑ για τον εορτασμό της Ημέρας Ανεξαρτησίας. Η στρατηγική και συμμαχική μας σχέση είναι ισχυρή και επισφραγίζεται από τις Συμφωνίες Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας(MDCA).#4thofJuly #IndependenceDay pic.twitter.com/3iVxRGPwnk July 4, 2025

«Η στρατηγική και συμμαχική μας σχέση είναι ισχυρή και επισφραγίζεται από τις Συμφωνίες Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας(MDCA)», υπογραμμίζει ο κ. Δένδιας.

Πηγή: skai.gr

