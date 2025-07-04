Λογαριασμός
Ευχές Δένδια για την Ημέρα Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ- «Η στρατηγική και συμμαχική μας σχέση είναι ισχυρή»

«Εγκάρδιες ευχές στους πολίτες και την κυβέρνηση των ΗΠΑ - Η σχέση μας επισφραγίζεται από τις Συμφωνίες Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας(MDCA)»

ηπα ελλαδα

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ αναφέρει: «Εγκάρδιες ευχές στους πολίτες και την κυβέρνηση των ΗΠΑ για τον εορτασμό της Ημέρας Ανεξαρτησίας».

«Η στρατηγική και συμμαχική μας σχέση είναι ισχυρή και επισφραγίζεται από τις Συμφωνίες Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας(MDCA)», υπογραμμίζει ο κ. Δένδιας.

