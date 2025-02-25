Ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, Τάσος Χατζηβασιλείου, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στη Σαουδική Αραβία στις 25 και 26 Φεβρουαρίου 2025.

Την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου, ο υφυπουργός θα επισκεφθεί τη Διεθνή Έκθεση BIG 5 Saudi και θα συμμετάσχει στις εργασίες της Επιχειρηματικής Στρογγυλής Τράπεζας Ελλάδας - Σαουδικής Αραβίας.

Την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου, ο κ. Χατζηβασίλειου θα έχει διμερείς συναντήσεις με τον υπουργό Επενδύσεων, Khalid Al-Falih και τον ομόλογό του υφυπουργό Εξωτερικών, Waleed Al-Khereiji.

Την ίδια ημέρα, ο κ. Χατζηβασιλείου θα επισκεφθεί εμβληματικά έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Vision 2030, όπως η φουτουριστική πόλη Neom.

