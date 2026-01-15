Η Τουρκία σχεδιάζει να αναπτύξει μαχητικά αεροσκάφη στην Εσθονία και τη Ρουμανία στο πλαίσιο των ενισχυμένων αποστολών αεροπορικής αστυνόμευσης του ΝΑΤΟ, ανακοίνωσε την Πέμπτη το υπουργείο Άμυνας.

Όπως αναφέρει το Reuters, το υπουργείο ανακοίνωσε στην εβδομαδιαία συνέντευξη Τύπου ότι η Τουρκία προγραμματίζει μια τετράμηνη ανάπτυξη στην Εσθονία μεταξύ Αυγούστου και Νοεμβρίου 2026, ακολουθούμενη από μια ακόμη εναλλαγή δυνάμεων στη Ρουμανία από τον Δεκέμβριο 2026 έως τον Μάρτιο 2027.

Το υπουργείο πρόσθεσε ότι η Τουρκία έχει συμβάλει σημαντικά στις επιχειρήσεις αεροπορικής αστυνόμευσης του ΝΑΤΟ, οι οποίες αποσκοπούν στην προστασία του εναέριου χώρου των συμμάχων σε καιρό ειρήνης.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι στο παρελθόν πραγματοποίησε ενισχυμένες αποστολές αεροπορικής αστυνόμευσης στην Πολωνία μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου 2021, και στη Ρουμανία μεταξύ Νοεμβρίου 2023 και Απριλίου 2024.

Οι προγραμματισμένες αναπτύξεις πραγματοποιούνται καθώς το ΝΑΤΟ ενισχύει την αεράμυνά του, μετά από όσα η Συμμαχία χαρακτηρίζει ως «επανειλημμένες ρωσικές παραβιάσεις του εναέριου χώρου των συμμάχων».

Η Τουρκία αναμένεται επίσης να φιλοξενήσει την επόμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο.



Πηγή: skai.gr

