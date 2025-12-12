Ξεκινά στη Βουλή η πενθήμερη συζήτηση για τον προϋπολογισμό 2026

Με τις τοποθετήσεις των γενικών εισηγητών των οκτώ κοινοβουλευτικών ομάδων αρχίζει σήμερα, Παρασκευή, στην Ολομέλεια της Βουλής η πενθήμερη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2026, που κατά την κοινοβουλευτική παράδοση επέχει και χαρακτήρα ψήφου εμπιστοσύνης της Βουλής προς την κυβέρνηση.

Η συζήτηση θα ολοκληρωθεί το βράδυ της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου 2025, με τις τοποθετήσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και των αρχηγών των κοινοβουλευτικών ομάδων και τη διεξαγωγή της ονομαστικής ψηφοφορίας.

Γενικοί εισηγητές που θα αρχίσουν την πενθήμερη διαδικασία έχουν οριστεί από τις κοινοβουλευτικές τους ομάδες και είναι ο βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ Πάρις Κουκουλόπουλος, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς, ο βουλευτής του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος, ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Βασίλης Βιλιάρδος, ο βουλευτής της Νίκης Ανδρέας Βορύλλας, και ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας.

Στη συνέχεια θα τοποθετηθούν με εναλλαγές ανά κοινοβουλευτικές ομάδες οι ειδικοί εισηγητές που είναι: οι βουλευτές της ΝΔ Ξενοφών Μπαραλιάκος, Στυλιανός Πέτσας, Μαρία Συρεγγέλα και Φωτεινή Αραμπατζή, από το ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ οι Χριστίνα Σταρακά, Παύλος Χρηστίδης, Αικατερίνη Σπυριδάκη, από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Χάρης Μαμουλάκης και η Κατερίνα Νοτοπούλου, από το ΚΚΕ ο Κωνσταντίνος -Βασίλειος Μεταξάς, από τη Νέα Αριστερά ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, από την Ελληνική Λύση ο Κωνσταντίνος Μπούμπας, από τη Νίκη ο Σπυρίδων Τσιρώνης, από την Πλεύση Ελευθερίας η Ελένη Καραγεωργοπούλου καθώς και ο Ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Σαλμάς.

Το νομοσχέδιο με τίτλο «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026» έχει ήδη γίνει δεκτό κατά πλειοψηφία από την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Η ΝΔ ψήφισε «υπέρ» ενώ το καταψήφισαν όλα τα κόμματα της Αντιπολίτευσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.