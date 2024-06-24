«Δεκάδες είναι τα θέματα, από την κλιματική κρίση έως το δημογραφικό και την ακρίβεια, τα οποία μπορούν να αποτελέσουν κοινό παρονομαστή για κοινές δράσεις και ενδεχομένως κάποια στιγμή και για συνεργασία», επεσήμανε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Φαραντούρης το πρωί της Δευτέρας.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κ. Φαραντούρης υπογράμμισε πως «το πρόβλημά μας δεν είναι ο Μητσοτάκης, αυτός είναι αναλώσιμος γιατί είναι πρόσωπο. Το πρόβλημα είναι οι πολιτικές του», συμπληρώνοντας την ίδια στιγμή ότι αυτό που επείγει στην Κεντροαριστερά είναι «πρώτα να δούμε τι μας χωρίζει και τι μας ενώνει».

«Η κοινή κάθοδος σε ψηφοδέλτια είναι κάτι που δεν εκβιάζεται. Αν ωριμάσουν οι συνθήκες μέχρι την εθνική κάλπη και κόμματα του προοδευτικού χώρου βάλουν πίσω τους εγωισμούς του, η ονοματολογία για την ηγεσία είναι κάτι δευτερεύον», ανέφερε στη συνέχεια, ενώ κατέληξε λέγοντας:

«Δεν πρέπει να θριαμβολογούμε για το αποτέλεσμα των Ευρωεκλογών, είναι προφανές. Από την άλλη, πήραμε ένα συμπαγές ποσοστό που αποτελεί στοίχημα για το μέλλον.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.