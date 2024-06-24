Στα εξοπλιστικά προγράμματα της Ελλάδας αναφέρονται για ακόμα μία φορά τα τουρκικά ΜΜΕ σχολιάζοντας ότι ο «αμερικανικός στρατός εξακολουθεί να στηρίζει την Ελλάδα» η οποία όπως λένε θα παραλάβει 164 τεθωρακισμένα οχήματα μάχης “Bradley”. Την ίδια ώρα, η Τουρκία αυξάνει κατά 400% τις δαπάνες άμυνας και ασφάλειας.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ από την Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης, στα τουρκικά ΜΜΕ γίνονται ξανά αναφορές για τα εξοπλιστικά της Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, το τουρκικό δίκτυο Ulusal σχολιάζει: «Η Ουάσιγκτον και η Αθήνα εξακολουθούν να συγκεντρώνουν όπλα και οπλικά συστήματα στην Αλεξανδρούπολη. Η Ελλάδα θα παραλάβει από τις ΗΠΑ 164 τεθωρακισμένα οχήματα μάχης Bradley M2A2 . Oι ΗΠΑ που σε κάθε μέτωπο τοποθετούνται απέναντι απο την Τουρκία κάνουν τώρα άλλο ένα βήμα. Ο αμερικανικός στρατός εξακολουθεί να στηρίζει την Ελλάδα και στα πλαίσια παραχώρησης του πλεονάζοντος υλικού. Αποκαλύφθηκε πως ελληνική αποστολή ταξίδεψε στις ΗΠΑ για να εξετάσει τα τεθωρακισμένα οχήματα μάχης Bradley M2 A2. Στην αρχή είχε ακουστεί η πληροφορία για 300 οχήματα αλλά στον ελληνικό τύπο υπάρχουν αναφορές για 164. Τα Bradley. M2A2 θα παραχωρηθούν στην Ελλάδα δωρεάν»

Η Τουρκία αυξάνει κατά 400% τις δαπάνες άμυνας και ασφάλειας

Και στα εντυπωσιακά ποσά που δαπανά η Τουρκία για την άμυνά της αναφέρεται όμως ο τουρκικός τύπος. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσιεύματα η Τουρκία έχει αυξήσει κατά 400% τις δαπάνες άμυνας και ασφάλειας.

Κατά τον στρατιωτικό αναλυτή Μέτε Γιαράρ η Τουρκία έχει ξοδέψει 40 δισ. δολάρια καθώς όπως επισημαίνει έχουν αυξηθεί οι κίνδυνοι και οι απειλές.

«Πρέπει να τονίσουμε το εξής. Η Τουρκία στον προϋπολογισμό του 2024 αύξησε τις δαπάνες άμυνας και ασφάλειας σε μη κανονικά ποσοστά. Παρά τον σεισμό έφτασε στα 40 δισ. δολάρια. Αυτό είναι ένα νούμερο το οποίο δεν έχουμε ξαναδεί. Σε σχέση με τα παρελθόν είναι μια αύξησης που αγγίζει το 400%. Παρά την οικονομική κρίση Ουσιαστικά αυτό που λέει η Τουρκία είναι πως ᾽᾽υπάρχει ένας κίνδυνος γύρω μου αλλά και στον κόσμο και αυξάνω το ποσό κατά 400%´´. Φυσικά και ξέρουν περισσότερα οι αξιωματούχοι αλλά γύρω από την Τουρκία υπάρχει αυτός ο κίνδυνος» ανέφερε ο Μέτε Γιαράρ.

Τρίτο υποβρύχιο κοντά σε καθέλκυση

Παρά τα οικονομικά προβλήματα που διαθέτει η Τουρκία αυξάνει «χτίζει» συνεχώς την άμυνά της. Η χώρα ετοιμάζεται να καθελκύσει και τρίτο τουρκικό υποβρύχιο από τα συνολικά 6 που ετοιμάζεται να ναυπηγήσει. Πρόκειται για το “Murat Reis” που βρίσκεται σε πλωτή δεξαμενή και ετοιμάζεται η καθέλκυσή του.

Μέχρι το 2028 η Τουρκία στοχεύει να έχει 6 τέτοια υποβρύχια στην κατοχή της.

Η ναυπήγησή τους γίνεται στα τουρκικά ναυπηγεία με τη βοήθεια της Γερμανίας και την τεχνολογία της.

«Στόχος είναι η ναυπήγηση 6 υποβρυχίων τύπου Reis στα ναυπηγεία του Γκιόλτζουκ, με μεγάλη εθνική συμμετοχή για να ικανοποίηση της ανάγκες του ναυτικού στις υποβρύχιες επιχειρήσεις . Τα συγκεκριμένα υποβρύχια διαθέτουν σύστημα αναερόβιας πρόωσης, της χρήσης τορπιλών, πυραύλων και ναρκών και μπορούν να πλήξουν υποθαλάσσιους στόχους όπως στόχους στη θάλασσα και στην στεριά. Και απο φέτος θα αρχίσουν να εντάσσονται στο Ναυτικό. Με το σύστημα αναερόβιας πρόωσης τα συγκεκριμένα υποβρύχια θα μπορούν να επιχειρούν για πολλές εβδομάδες. Θα είναι αθόρυβα και θα μπορούν να επιχειρούν δίχως να εντοπίζονται».



12 μη επανδρωμένα τουρκικά μαχητικά εντός του 2025

Παράλληλα, σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Turkiye, η Τουρκία εντός του 2025 θα διαθέτει 12 μη επανδρωμένα μαχητικά και περίπου 48 το 2026.

Μάλιστα, ανακοινώθηκε η ημερομηνία της μαζικής παραγωγής του μη επανδρωμένου μαχητικού “Kizilelma”.

«O Γενικός διευθυντής της εταιρείας “Bayraktar” Χαλουκ Μπαϊρακταρ ανακοίνωσε τα τελευταία δεδομένα για το μη επανδρωμένο μαχητικό Κizilelma. και δήλωσε πως του χρόνου θα ξεκινήσει η μαζική παραγωγή . Ο ίδιος δήλωσε ότι η εταιρεία του στο συγκεκριμένο σχέδιο έχει επενδύσει 1 δισ. δολάρια και πως του χρόνου θα ξεκινήσει η μαζική παραγωγή. Σύμφωνα με τον Μπαϊρακταρ. το 2025 σχεδιάζεται η παραγωγή 12 μη επανδρωμένων μαχητικών Kizilelma και το 2026 ο συνολικός του αριθμός αναμένεται να φτάσει στα 46» αναφέρει η εφημερίδα και συνεχίζει:

«To μη επανδρωμένο μαχητικό Kizilelma έχει χαμηλό ίχνος στα ραντάρ, με αεριωθούμενο κινητήρα και ικανότητα εκτόξευσης πυραύλων αέρος-αέρος και σχεδιάστηκε και κατασκευάζεται απο την εταιρεία Baykar. To Κizilelma θα προσθέσει ισχύ στην αποτρεπτική δύναμη της Τουρκίας στους αιθέρες. Σημαντικό είναι πως το συγκεκριμένο αεροσκάφος θα μπορεί να συνεργάζεται με το εθνικό μαχητικό Kaan» καταλήγει.

Πηγή: skai.gr

