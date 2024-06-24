Για την κατάσταση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και για τα σενάρια γύρω από την Κεντροαριστερά μίλησε το πρωί της Δευτέρας ο Χρήστος Σπίρτζης, ο οποίος ήταν καλεσμένος στον ΣΚΑΪ και στο «Σήμερα».

«Τα κόμματα της Κεντροαριστεράς έχουν χάσει την ατζέντα τους και αυτό οδηγεί σε πολλές χώρες στην άνοδο της Ακροδεξιάς», επεσήμανε αρχικά ο κ. Σπίρτζης, προσθέτοντας ότι χρειάζεται νέο πολιτικό πλαίσιο εντός και εκτός συνόρων που θα καταστήσει τον προοδευτικό κόσμο ξανά πρωταγωνιστή.

Στη συνέχεια, ξεκαθάρισε ότι ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Στέφανο Κασσελάκη, ούτε το ΠΑΣΟΚ με τον Νίκο Ανδρουλάκη μπορούν να είναι η εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.

«Απέτυχε η επικοινωνιακή τακτική του προέδρου μας, ο κ. Κασσελάκης δεν προσπαθεί να υιοθετήσει νέες πολιτικές με τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο», προσέθεσε. Μάλιστα, ο ίδιος επεσήμανε ότι στην κάλπη για την ηγεσία της Κεντροαριστεράς θα επέλεγε αυτονόητα τον Αλέξη Τσίπρα έναντι του Στέφανου Κασσελάκη, καθώς το «βάρος του το ρίχνει κυρίως στην πολιτική και όχι στην επικοινωνία».

