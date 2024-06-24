Η απόφαση της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας της Βόρειας Μακεδονίας να μην χρησιμοποιεί «στο δημόσιο λόγο στο εσωτερικό την συνταγματική ονομασία της χώρας» συνιστά κατάφωρη παραβίαση της Συμφωνίας των Πρεσπών, τόνισε ο υπουργός εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος στο συμβούλιο των αρμόδιων υπουργών στο Λουξεμβούργο.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι «η συμμόρφωση προς το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συμφωνίες αποτελεί τη βάση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας και δεν νοείται επιλεκτική εφαρμογή του». Παράλληλα, σημείωσε ότι η Ελλάδα στέκεται «στο πλευρό της Κύπρου, η οποία αυτή τη στιγμή απειλείται ωμά και κυνικά» επισημαίνοντας ότι «συνιστά απαράδεκτη ενέργεια η απειλή εναντίον κράτους μέλους, κατά της υπόστασης και της κυριαρχίας του».

Συγκεκριμένα, ο υπουργός εξωτερικών δήλωσε:

«Βρισκόμαστε εν μέσω δύο φρικτών πολέμων, οι οποίοι ταλανίζουν την υφήλιο. Tην ρωσική επιθετικότητα στην Ουκρανία και τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ειδικά για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να πούμε ότι παρά τις προσπάθειες που γίνονται σε σχέση με την ειρηνευτική διαδικασία, εξακολουθεί να υπάρχει κλιμάκωση και επέκταση των εχθροπραξιών.

Συνιστά απαράδεκτη ενέργεια η απειλή εναντίον κράτους μέλους, κατά της υπόστασης και της κυριαρχίας του. Στεκόμαστε στο πλευρό της Κύπρου, η οποία αυτή τη στιγμή απειλείται ωμά και κυνικά. Σε σχέση με τα Δυτικά Βαλκάνια, για τα οποία θα συζητήσουμε σήμερα, η Ελλάδα αποτέλεσε πάντοτε τη ζωτική δύναμη για την ένταξη των κρατών των Δυτικών Βαλκανίων στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Εξακολουθούμε να στηρίζουμε την προοπτική αυτή επί τη βάσει των προβλεπόμενων αιρεσιμοτήτων και των ιδίων ικανοτήτων των κρατών μελών.

Στο πλαίσιο αυτό, θα ήθελα να τονίσω ότι, ειδικά σε σχέση με τη Βόρεια Μακεδονία, η πολιτειακή και πολιτική ηγεσία της χώρας αποφάσισε συστηματικά και επίμονα να μην χρησιμοποιεί στο δημόσιο λόγο στο εσωτερικό την συνταγματική ονομασία της χώρας. Αυτό συνιστά κατάφωρη παραβίαση της Συμφωνίας των Πρεσπών, η οποία προβλέπει την ενιαία χρήση του ονόματος Βόρεια Μακεδονία τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Η συμμόρφωση προς το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συμφωνίες αποτελεί τη βάση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας και δεν νοείται επιλεκτική εφαρμογή του. Η πορεία προς την ευρωπαϊκή ένταξη δεν μπορεί να νοηθεί παρά μόνον με πλήρη υιοθέτηση του ευρωπαϊκού κεκτημένου και με πλήρη και χωρίς όρους συμμόρφωση προς το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συμφωνίες».

