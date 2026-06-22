Σε έντονη τηλεοπτική κόντρα εξελίχθηκε η συζήτηση μεταξύ του ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Τσιόδρα και του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Νίκου Φαραντούρη, με αφορμή ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές και τα μεταλλαγμένα προϊόντα.

Όλα ξεκίνησε όταν ο κ. Φαραντούρης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «έσπασε για πρώτη φορά η ελληνική γραμμή» στο ζήτημα των γενετικά τροποποιημένων προϊόντων, υποστηρίζοντας ότι η πλευρά της Νέας Δημοκρατίας στήριξε ρύθμιση που, όπως ανέφερε, δεν θα υποχρεώνει πλέον την αναγραφή στο ράφι των σούπερ μάρκετ ότι ένα προϊόν είναι μεταλλαγμένο, ακόμη και σε περιπτώσεις έως 20 γονιδιακών τροποποιήσεων.

Όπως δήλωσε, η κυβέρνηση στο Συμβούλιο Υπουργών είχε στηρίξει την πρόταση κανονισμού, ενώ έκανε λόγο για «περιορισμό του δικαιώματος του καταναλωτή να γνωρίζει τι καταναλώνει». Παράλληλα, σημείωσε ότι στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα υπήρξαν θετικές ψήφοι υπέρ του κανονισμού, ενώ οι Σοσιαλιστές τοποθετήθηκαν κατά, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά ότι «με ΠΑΣΟΚ ξέρεις τι τρως, με Νέα Δημοκρατία όχι».

Απαντώντας μέσω τηλεφωνικής παρέμβασης, ο Δημήτρης Τσιόδρας υπογράμμισε ότι η συζήτηση αφορά τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές και όχι κλασικά «μεταλλαγμένα», εξηγώντας ότι πρόκειται για επιστημονικές παρεμβάσεις στο ίδιο το φυτό με στόχο τη μείωση της ανάγκης για νερό, λιπάσματα και φυτοφάρμακα, προς όφελος τόσο των αγροτών όσο και των καταναλωτών.

Ο ίδιος σημείωσε ότι δεν πρόκειται για μεταφορά γονιδίων μεταξύ διαφορετικών οργανισμών, αλλά για στοχευμένη βελτίωση των υπαρχόντων φυτών, προσθέτοντας ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει κατά των «παραδοσιακών μεταλλαγμένων», ενώ υπερψήφισε τις νέες τεχνολογίες γονιδιωματικής παρέμβασης.

Πηγή: skai.gr

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