Τουρκία: «Η Ελλάδα έχει αεροπορική υπεροχή – Με τους πυραύλους Meteor αλλάζουν οι ισορροπίες»

Η προμήθεια μαχητικών αεροσκαφών Rafale από την Ελλάδα φαίνεται πως προκαλούν ακόμα εκνευρισμό στην Τουρκία, με τα Eurofighter και τους πυραύλους Meteor να αντιμετωπίζονται στα τουρκικά ΜΜΕ σαν «αντίδοτο» όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης.

«Οι πύραυλοι Meteor είναι τα συστήματα που χρησιμοποιούνται από τα Eurofighter. Οι πύραυλοι Μeteor θα βοηθήσουν να αλλάξουν οι ισορροπίες στην περιοχή υπέρ της Τουρκίας και είναι από τα συστήματα των σύγχρονων αερομαχιών. Η Γαλλία άναψε το πράσινο φως για την πώληση τους και αντέδρασε ο Έλληνας υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας» ανέφερε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια του τουρκικού καναλιού TV 100 Μπασάκ Σενγκιούλ, στοχοποιώντας τον κ. Δένδια.

«Οι πληροφορίες αναφέρουν πως τα πρώτα 20 μεταχειρισμένα Eurofighter μπορούν να φτάσουν στην Τουρκία εντός του 2026 και τα υπόλοιπα 20 νέα να φτάσουν αργότερα. Οι ειδικοί αναφέρουν πως με την προμήθεια αυτών των πυραύλων Meteor, η Τουρκία θα καταφέρει να επαναφέρει την ισορροπία, αφού η Ελλάδα με τα μαχητικά Rafale έχει αποκτήσει υπεροχή στους αιθέρες» σημείωσε η παρουσιάστρια.



Τουρκικές απειλές: «Θα εκτοξεύσουμε 50+50 Tayfun στην Ελλάδα»

Την ίδια στιγμή, Τούρκοι αναλυτές στοχοποιούν και πάλι την Ελλάδα με τους πυραύλους Tayfun.

«Έχει σημασία να έχεις πολλούς πυραύλους... Ο Tayfun έχει βεληνεκές 560 χιλιομέτρων, αλλά μεγαλώνει αυτό το βεληνεκές. Έχει μέλλον, συνεχίζονται οι εργασίες. Αυτός ο πύραυλος προκάλεσε αναστάτωση στην Ελλάδα» δήλωσε ο στρατιωτικός αναλυτής Τζοσκούν Μπασμπούγ.

«H Toυρκία αυξάνει τα αποθέματα των βαλλιστικών της πυραύλων το ανακοίνωσε και ο πρόεδρός μας. Αν θέλει ας παρεξηγηθεί η Ελλάδα, αφού θέλει να γίνει μια χώρα χωροφύλακας άλλων χωρών, δυτικών χωρών... Η Τουρκία δηλώνει το εξής ᾽᾽ίσως απογειώσεις τα μαχητικά σου που έχεις πάρει από τη Γαλλία, που θα τα φορτώσεις και με τους πυραύλους Μeteor. Αλλά αυτά τα μαχητικά σου αφού απογειωθούν, δεν θα βρίσκουν διάδρομο για να προσγειωθούν’’. Για ποιο λόγο; Γι’ αυτόν εδώ. Λόγω της μεγάλης έκρηξης» υποστήριξε από πλευράς του ο Γιουσφούφ Αλαμπαρντά.

«Πρέπει να εκτοξεύσουμε τόσους πυραύλους όπου οι Έλληνες ή άλλοι εχθροί να μην μπορούν να τους αντιμετωπίσει η αντιαεροπορική τους άμυνα. Σκεφτείτε πως εκτοξεύουμε 50 πυραύλους. Αυτό δεν είναι αρκετό. Ίσως τους μισούς τους αντιμετωπίσει η αντιαεροπορική άμυνα. Ο αντίπαλος ίσως απαντήσει με κάποιους πυραύλους. Τότε θα εκτοξεύσουμε άλλους 50, κι άλλους 50. Που σημαίνει πως χρειαζόμαστε απόθεμα όπως και μαζική παραγωγή που θα στηρίξει αυτό το σύστημα» δήλωσε ακόμη

