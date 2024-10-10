Εκλογές ΠΑΣΟΚ: Ο δεύτερος και καθοριστικός γύρος είναι ΣΚΑΪ, ΣΚΑΪ 100.3 και skai.gr

Και στον Β’ γύρο των Εκλογών του ΠΑΣΟΚ, Κυριακή 13 Οκτωβρίου, ο ΣΚΑΪ πρωτοπορεί και ενημερώνει ταυτόχρονα και συντονισμένα από τον ΣΚΑΪ, τον ΣΚΑΪ 100.3 και το skai.gr για το τελικό αποτέλεσμα.

Το δημοσιογραφικό δυναμικό της τηλεόρασης του ΣΚΑΪ, του ραδιοφώνου ΣΚΑΪ 100.3 και του skai.gr, καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, θα ενημερώνει άμεσα και εμπεριστατωμένα τους τηλεθεατές, τους ακροατές και τους διαδικτυακούς επισκέπτες για την εκλογική αναμέτρηση Ανδρουλάκη - Δούκα.

Από τις 07:00 το πρωί, το «ΚΑΛΗΜΕΡΑ» με τη Φαίη Μαυραγάνη και στις 09.40, «ΟΙ ΔΕΚΑΤΙΑΝΟΙ», με τους Γιάννη Πιτταρά και Γιώργο Γρηγοριάδη, θα ενημερώνουν τους τηλεθεατές για την εκλογική αναμέτρηση και το κλίμα στα επιτελεία των δύο μονομάχων.

Στις 19:00, μόλις ολοκληρωθεί η ψηφοφορία, η Σία Κοσιώνη θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα. Μαζί της στο studio, δημοσιογράφοι και σχολιαστές ερμηνεύουν και αναλύουν το αποτέλεσμα. Την ίδια ώρα, και μέχρι την ανάδειξη του νέου προέδρου του ΠΑΣΟΚ, στα μικρόφωνα του ΣΚΑΪ 100.3 θα βρίσκονται οι Γιάννης Ντσούνος και Χρήστος Κούτρας.

Παράλληλα, το skai.gr με συνεχή ροή ειδήσεων, liveblogging και ζωντανή μετάδοση αποτελεσμάτων με γραφικά, θα μεταδίδει σε πραγματικό χρόνο όλες τις εξελίξεις, μέσα από την ιστοσελίδα, αλλά και τα κανάλια του στα κοινωνικά δίκτυα, στους χιλιάδες αναγνώστες του που παρακολουθούν την εκλογική βραδιά από το κινητό ή τον υπολογιστή τους.

Την Κυριακή 13 Οκτωβρίου, και αυτές οι ΕΚΛΟΓΕΣ είναι ΣΚΑΪ, ΣΚΑΪ 100.3 & skai.gr.



Πηγή: skai.gr

