Τις δικές του απαντήσεις για τους λόγους που «ναυάγησε» η τηλεμαχία του με τον Νίκο Ανδρουλάκη έδωσε στον ΣΚΑΪ ο υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Μιλώντας στους «Αταίριαστους», ο κ. Δούκας εξαπέλυσε «πυρά» εναντίον του συνυποψηφίου του για την ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη, κατηγορώντας τον πως δεν ήθελε να γίνει το μεταξύ τους ντιμπέιτ. «Είχαμε πει από τη Δευτέρα πρωί-πρωί και στην ΕΡΤ ότι είμαστε απολύτως διαθέσιμοι όποια μέρα κι ώρα» όπως χαρακτηριστικά εξήγησε, παραδεχόμενος ότι υπήρχε εδώ και καιρό η δέσμευση του δημοτικού συμβουλίου την Τετάρτη, ωστόσο «δεν βάζαμε απολύτως καμία ομιλία και δεν κάναμε κανέναν άλλον προγραμματισμό τις άλλες μέρες, ώστε να είναι απολύτως ελεύθερο κι ευέλικτο το πρόγραμμά μας».

Παράλληλα, ενημέρωσε ότι από την πλευρά του είχε ενημερώσει ότι αρχικά επιθυμούσε να διεξαχθεί Τρίτη το ντιμπέιτ όπως και στον πρώτο γύρο, αλλά ανακοινώθηκε εκ μέρους του Νίκου Ανδρουλάκη από τη Δευτέρα πως είχε προγραμματισμένη προεκλογική ομιλία στον Πύργο την Τετάρτη. «Υπήρχαν οι επιλογές της Δευτέρας, της Τρίτης, της Πέμπτης και της Παρασκευής, εγώ είπα μάλιστα και Σάββατο. Άρα ποιος είναι ο λόγος που δεν έγινε το ντιμπέιτ;» αναρωτήθηκε ο δήμαρχος Αθηναίων, προσθέτοντας πως «το ότι δεν συζητάμε αποτελεί και τον πυρήνα του προβλήματος στο ΠΑΣΟΚ».

«Είναι δυνατόν να λέμε ότι έχει αγώνα η Εθνική και άρα δεν κάνουμε ντιμπέιτ σήμερα Πέμπτη; Δέκα η ώρα είναι η Εθνική, ας το κάναμε νωρίτερα στις 8 ή 8.30 το δικό μας, μια ώρα θα διαρκούσε. Είναι δυνατόν να λέμε για την Παρασκευή ότι δεν μπορεί να γίνει; Ας γινόταν Τρίτη. Είναι προφανές πως δεν ήθελε να συζητήσει και να βάλει τα θέματα. Αυτό ακριβώς αποτελεί κλασικό παράδειγμα ενός φοβικού ΠΑΣΟΚ. Όταν γίνεται μια δημόσια δέσμευση, επιτέλους πρέπει να την τηρούμε. Άλλωστε εμένα κανείς δεν μου είπε να αναβάλω το δημοτικό συμβούλιο».

«Το δίλημμα είναι στασιμότητα ή αλλαγή - Δεν έχω σκεφτεί ακόμα κάποια δομή αντιπροέδρων»

Επιπλέον, ο Χάρης Δούκας εξέφρασε την πεποίθηση ότι μπορεί να είναι αυτός ο μεγάλος νικητής της Κυριακής, χαρακτηρίζοντας πανίσχυρο το αίτημα για αλλαγή. «Η αλλαγή είναι κι ο λόγος που ξεκίνησε όλη αυτή η εσωκομματική διαδικασία. Το ΠΑΣΟΚ οφείλει να σηκώσει ανάστημα και να αποτελέσει λύση για την προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου. Και για να πείσεις ότι μπορείς να αλλάξεις κατεύθυνση στη χώρα, πρέπει πρώτα να πείσεις ότι μπορείς να αλλάξεις κατεύθυνση στον χώρο σου».

Αναφέρθηκε, μάλιστα, και σε μια σειρά νέων προτάσεων για την επόμενη μέρα της παράταξης:

«Για παράδειγμα, πρέπει να υπάρχει ένα καινούργιο όργανο, ένα πολιτικό κέντρο από όλους τους συνυποψήφιούς μου και να συνεδριάζει κάθε εβδομάδα χωρίς φόβο για όλα τα θέματα της καθημερινότητας και τις παρεμβάσεις μας στην κοινωνία. Δεν έχω σκεφτεί ακόμα δομή αντιπροέδρων», όπως είπε, ενώ απαντώντας στις κατηγορίες του Νίκου Ανδρουλάκη ότι εκπροσωπεί το 70% του ΠΑΣΟΚ, ενώ ο ίδιος το 100%, σημείωσε:

«Όλοι απευθυνόμαστε σε όλους τους φίλους και σε όλα τα μέλη. Ο κόσμος εκεί έξω δεν μπορεί να μας περιμένει άλλο κι όσο καθυστερούμε, τόσο η Κερκόπορτα του λαϊκισμού, της μισαλλοδοξίας και της Ακροδεξιάς ελλοχεύει. Γι αυτό η κοινοβουλευτική ομάδα πρέπει να έχει λόγο και ρόλο αντί σε κρίσιμα νομοσχέδια να κοιμάται με το «ναι» και να ξυπνά με το «όχι» ή το αντίστροφο. Ο κόσμος περιμένει ξεκάθαρες απαντήσεις».

«Εγώ δεν μίλησα για πρίγκιπες και φευγάτους - Καμία απογοήτευση για τα ποσοστά μου στην Αθήνα, είμαι νέος δήμαρχος»

Σε ερώτηση για το αν θα μπορούσε να συνεργαστεί με τον Νίκο Ανδρουλάκη την επόμενη μέρα, εξέφρασε την ελπίδα πως θα μπορεί. «Δεν ήμουν εγώ αυτός που μίλησε για τυχοδιωκτισμούς, για διαγραφές, για πρίγκιπες και φευγάτους, ούτε έκανα χαρακτηρισμούς, γιατί πιστεύω στην ενότητα», ενώ δεν ένιωσε απογοήτευση από τα ποσοστά του στον πρώτο γύρο στην Αθήνα. «Είμαι ένας νέος δήμαρχος, κάναμε καλή καταγραφή κόντρα σε έναν ακραίο πόλεμο ότι δήθεν είχαμε ποντίκια και δεν υπήρχαν φρεάτια. Να θυμίσω, άλλωστε, ότι κι ο Νίκος Ανδρουλάκης βγήκε τρίτος στη Θεσσαλονίκη που είναι βουλευτής».

Παράλληλα, δεν πιστεύει, όπως είπε, ότι τα κακά του ποσοστά οφείλονταν στην κακή διοίκηση της Αθήνας.

