Μητσοτάκης από το Παίδων «Αγία Σοφία»: «Δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τα πιο σύγχρονα νοσοκομεία»

Το τμήμα επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ) του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία», που υλοποιούνται έργα ανακαίνισης και αναβάθμισης ύψους 1,26 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του ευρύτερου προγράμματος για την κατασκευή πρότυπων ΤΕΠ και την αναβάθμιση των δημόσιων δομών υγείας, επισκέφθηκε το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε από τον διοικητή του νοσοκομείου Μανώλη Παπασάββα στους χώρους του ΤΕΠ που έχουν ήδη ανακαινιστεί και παραδοθεί, εμβαδού 1.080 τετραγωνικών μέτρων, και ενημερώθηκε για τις αναβαθμισμένες υπηρεσίες που παρέχονται.

Παράλληλα, επισκέφθηκε και το τμήμα του ΤΕΠ, έκτασης 600 τετραγωνικών μέτρων, στο οποίο εκτελούνται εργασίες ανακαίνισης, με παρεμβάσεις στις κτηριακές εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό. Τα έργα αναμένεται να ολοκληρωθούν τον επόμενο μήνα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με γιατρούς, νοσηλευτές και γονείς παιδιών που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο για τα έργα που έχουν υλοποιηθεί και για την περαιτέρω βελτίωση των συνθηκών νοσηλείας.

Τον Πρωθυπουργό συνόδευαν ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και ο Υφυπουργός Μάριος Θεμιστοκλέους.

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο διοικητήριο του νοσοκομείου ο Πρωθυπουργός ανέφερε:

«Με μεγάλη χαρά επισκέφθηκα για μία ακόμα φορά το παιδιατρικό νοσοκομείο “Αγία Σοφία”, όπως είπε και ο Υπουργός, το μεγαλύτερο παιδιατρικό νοσοκομείο της χώρας, για να επιβλέψω τα πολύ σημαντικά έργα τα οποία γίνονται από το Ταμείο Ανάκαμψης, ως προς την πλήρη ανακατασκευή των τμημάτων επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου.

Πιστεύω ότι όποιος επισκεφθεί αυτά τα νέα τμήματα, αλλά και τους υπόλοιπους ορόφους και τις υποδομές του νοσοκομείου, θα διαπιστώσει πια ότι το νοσοκομείο αυτό δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τα πιο σύγχρονα νοσοκομεία. Ένα νοσοκομείο το οποίο περιθάλπει τους μικρούς μας φίλους πάνω απ’ όλα με αξιοπρέπεια και παρέχοντας ιατρικές υπηρεσίες πολύ υψηλής ποιότητας.

Όπως είπε και ο Υπουργός, το Εθνικό Σύστημα Υγείας αλλάζει. Χωρίς να κρύβουμε τα πολλά προβλήματα τα οποία κληρονομήσαμε, έχουμε ένα στρατηγικό σχέδιο τριετίας το οποίο θα μας επιτρέψει να κάνουμε πολύ σημαντικές παρεμβάσεις στις υποδομές, όπως αυτές οι οποίες δρομολογούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, να αξιοποιήσουμε επίσης στο μέγιστο τις ιδιωτικές χορηγίες.

Και θα έλεγα ότι κατ’ εξοχήν το νοσοκομείο “Αγία Σοφία” είναι ένα υπόδειγμα του πώς το Εθνικό Σύστημα Υγείας μπορεί να συνεργαστεί με τον ιδιωτικό τομέα για να μπορέσει να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες. Από το αντικαρκινικό νοσοκομείο “ΕΛΠΙΔΑ” μέχρι την πλήρη ανακατασκευή σχεδόν όλων των ορόφων και του νοσοκομείου “Αγία Σοφία”, αλλά και του “Αγλαΐα Κυριακού” με ιδιωτική χορηγία. Η χώρα χρειάζεται και σήμερα ακόμα μεγάλες ευεργεσίες, οι οποίες να μπορούν να συνδράμουν τους δημόσιους πόρους για να μπορέσουμε να παρέχουμε στους συμπολίτες μας τις υπηρεσίες υγείας που τους αξίζουν.

Θέλω, επίσης, να υπενθυμίσω ότι το πιο σύγχρονο, το πιο νέο, μεγάλο παιδιατρικό νοσοκομείο το οποίο κατασκευάζεται στη χώρα, στη Θεσσαλονίκη, θα είναι έτοιμο καλώς εχόντων των πραγμάτων το 2027. Είναι και αυτό αποτέλεσμα ιδιωτικής χορηγίας, όπως είναι και το καινούργιο κέντρο ψυχικής υγείας, το οποίο θα λειτουργήσει σύντομα εδώ στο νοσοκομείο “Αγία Σοφία”.

Δεν πρέπει, εξάλλου, να ξεχνάμε ότι σήμερα είναι η παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας και προσωπικά έχω αναδείξει τα θέματα ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων ως απόλυτη προτεραιότητα ως προς τα ζητήματα τα οποία με απασχολούν.

Συζητήσαμε με το εξαιρετικό προσωπικό και τη διοίκηση, την ηγεσία του νοσοκομείου και τους εργαζόμενους, τα προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την έλλειψη προσωπικού. Δεν τα κρύψαμε ποτέ. Γνωρίζουμε ότι έχουμε ελλείψεις, ειδικά στο νοσηλευτικό προσωπικό, και κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε έτσι ώστε οι σύγχρονες υποδομές οι οποίες ήδη δρομολογούνται να πλαισιώνονται και από το απαραίτητο ανθρώπινο προσωπικό, έτσι ώστε το νοσοκομείο να λειτουργεί ακριβώς έτσι όπως πρέπει.

Και πάλι, τα συγχαρητήριά μου στη διοίκηση, στο ιατρικό προσωπικό, στο νοσηλευτικό προσωπικό, στο διοικητικό προσωπικό, γιατί, παρά τις δυσκολίες, οι γονείς πάνω απ’ όλα ξέρουν ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας για τα παιδιατρικά περιστατικά παρέχει υπηρεσίες πολύ υψηλής ποιότητας. Εμπιστεύονται οι γονείς τα παιδιατρικά νοσοκομεία της χώρας και αυτό είναι μια παρακαταθήκη πάνω στην οποία θέλουμε να χτίσουμε».

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σημείωσε:

«Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον κ. Πρωθυπουργό που μας έκανε την τιμή να επισκεφθεί σήμερα το νοσοκομείο “Αγία Σοφία”, το μεγαλύτερο παιδιατρικό νοσοκομείο της χώρας, για να δει ο ίδιος την εξέλιξη των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης που εκτελούμε στο νοσοκομείο αυτό, ένα από τα μεγαλύτερα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης στην Ελλάδα.

Είδαμε τα νέα ΤΕΠ του “Αγία Σοφία”, που είναι σχεδόν καθ’ ολοκληρίαν έτοιμα, μένει μόνο ένα μικρό κομμάτι που θα τελειώσει σε ένα μήνα και αμέσως μετά προχωράμε στα νέα ΤΕΠ στο “Αγλαΐα Κυριακού”.

Είχαμε την ευκαιρία να ενημερώσουμε τον κ. Πρωθυπουργό για όλη τη δουλειά που έχει γίνει στο νοσοκομείο αυτό, το οποίο είναι ένα εξαιρετικό νοσοκομείο. Πρέπει να το πω για άλλη μια φορά, γιατί πολλές φορές λαμβάνει δημοσιότητα για λάθος λόγους. Είναι ένα εξαιρετικά καλό νοσοκομείο, που σώζει κάθε μέρα χιλιάδες ζωές. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το ιατρικό, το νοσηλευτικό και το λοιπό προσωπικό του νοσοκομείου αυτού.

Να πω, επίσης, ότι μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, κ. Πρόεδρε, έχουμε εντάξει την αγορά γραμμικού επιταχυντή για τις παιδικές νεοπλασίες, ένα μηχάνημα τελευταίας τεχνολογίας 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, ακριβώς διότι θέλουμε να δώσουμε στο νοσοκομείο αυτό μία τεχνολογική υπεροχή, με τις πιο σύγχρονες θεραπείες που μπορούμε να προσφέρουμε στους μικρούς μας φίλους, για να κάνουμε το πραγματικά καλύτερο που μπορούμε.

Και πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός βλέπει, πια, ότι μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης πραγματικά τα νοσοκομεία αλλάζουν, το ΕΣΥ αλλάζει. Τα προβλήματα έλλειψης προσωπικού τα αντιμετωπίζουμε όσο μπορούμε περισσότερο και με τις νέες προσλήψεις που έχουν εγκριθεί θα έρθουμε πολύ πιο δυνατά και το 2025. Όπως είδατε, έχουμε αξιοποιήσει και ιδιωτικές χορηγίες όσο μπορούμε περισσότερο, για να παράσχουμε κοινωνικό έργο σοβαρό σε οικογένειες που έχουν ανάγκη να παραμένουν στο νοσοκομείο κοντά στα παιδιά τους τις κρίσιμες ώρες».

