Συνάντηση με καλλιτέχνες και ανθρώπους του πολιτισμού είχε ο υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, λίγες ημέρες πριν τις εσωκομματικές εκλογές.

Οι παρευρισκόμενοι συζήτησαν με τον υποψήφιο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ «για τα σοβαρά ζητήματα που απασχολούν το χώρο του πολιτισμού, καθώς και προτάσεις για την πολιτιστική πολιτική, την καλλιτεχνική εκπαίδευση, τις ανάγκες και τα δικαιώματα δημιουργών και εργαζομένων, και την άρρηκτη σχέση του πολιτισμού με την κοινωνική συνοχή, τη δημοκρατία και την πρόοδο» όπως έγραψε ο ίδιος ο κ Φάμελλος σε ανάρτησή του.

Οι καλλιτέχνες, κάποιοι εκ των οποίων είναι προσωπικοί φίλοι του κ Φάμελλου, του ευχήθηκαν «καλή επιτυχία» ενόψει των εκλογών της Κυριακής. Μεταξύ των ονομάτων που παρευρέθηκαν στη συνάντηση ήταν ο Γιώργος Νταλάρας, η Γιώτα Νέγκα, ο Γιώργος Μαργαρίτης, η Αναστασία Μουτσάτσου, η Κατερίνα Μισιχρόνη και άλλοι.

«Στόχος είναι να υπάρχει μια σχέση του πολιτισμού και της πολιτικής που επιθυμούμε να συνεχιστεί και μετά τις εκλογές, αλλά και να υπάρχει ένας δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ των καλλιτεχνών, ώστε να αναδειχθούν και να επιλυθούν τα προβλήματα του κλάδου», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο υποψήφιος πρόεδρος του κόμματος.

Όλοι οι καλλιτέχνες και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που συμμετείχαν στη συνάντηση με τον Σωκράτη Φάμελλο

Γιώργος Νταλάρας, τραγουδιστής

Γιώτα Νέγκα, τραγουδίστρια

Γιώργος Μαργαρίτης, τραγουδιστής

Μανώλης Φάμελλος, τραγουδιστής, τραδουδοποιός, Πρόεδρος του ΟΣΔ (Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης) των Ελλήνων τραγουδιστών «ΕΡΑΤΩ»,

Νίκος Ζιώγαλας, τραγουδιστής

Αναστασία Μουτσάτσου, τραγουδίστρια

Δώρος Δημοσθένους, τραγουδιστής

Μιθριδάτης Χατζηχατζόγλου, τραγουδιστής

Καλλιόπη Βέττα, Βουλευτής, τραγουδίστρια

Μαρία Χατζηαυξέντη, τραγουδίστρια

Κώστας Γαβρόγλου Καθηγητής , πρώην Υπ. Παιδείας

Θέμης Μουμουλίδης, Σκηνοθέτης

Τζένη Αρσένη, Σκηνοθέτης

Κατερίνα Μισιχρόνη, ηθοποιός

Γιάννης Κατρανίτσας, σκηνογράφος

Φένια Αποστόλου, ηθοποιός

Κατερίνα Διακουμοπούλου, Καθηγήτρια θεατρολόγος

Ρούλα Γαλανάκη, Χορεύτρια

Μαρία Λάζαρη, Χορεύτρια-χορογράφος

Τατιάνα Παπαδόπουλου, χορογράφος & μέλος ΔΣ Κρατικού ΩδείουΘεσσαλονίκης

Απόστολος Κουσίνας, Χορευτής

Βασίλης Βαφέας Σκηνοθέτης, πρόεδρος ΕΡΜΕΙΑΣ, πρόεδρος ανεξάρτητων παραγωγών, πρώην πρόεδρος Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου

Κώστας Βούλγαρης, κριτικός λογοτεχνίας και πεζογράφος

Νικόλαος Τσαυταρίδης Μουσικός, καθηγητής ΑΕΙ

Άννα Φιλίνη, Εικαστικός

Στάθης Μουρδουκούτας, Σκηνοθέτης

Εφη Μαχιμάρη, Συγγραφέας

Αιμιλία Λυμπεράκη-Besson, Συγγραφέας

Ντίνος Γεωργούντζος Οργανισμός ΑΠΟΛΛΩΝ

Βασίλης Γκίνος, παραγωγός, ενορχηστρωτής και συγγραφέας

Διονύσης Μαλούχος, Διευθυντής Ωδείου ΝΑΚΑ

Ολγα Γεροβασίλη, Βουλευτής

Διονύσης Καλαματιανός, Βουλευτής

Θεόφιλος Ξανθόπουλος, Βουλευτής

Συμεών Κεδίκογλου, Βουλευτής

Πηγή: skai.gr

