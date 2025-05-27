Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα πραγματοποίησε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, με αφορμή την ανθρωπιστική τραγωδία που συντελείται στη Γάζα.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τόνισε: «Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για τη συνάντηση. Ζήτησα αυτή τη συνάντηση μαζί σας, γιατί η θηριωδία, η οποία εξελίσσεται στη Γάζα και στην Παλαιστίνη μας αφορά όλους και οφείλουμε να αναλάβουμε πρωτοβουλίες. Ήδη ο τραγικός απολογισμός είναι δεκάδες χιλιάδες νεκροί άμαχοι, μεταξύ των οποίων χιλιάδες παιδιά. Αυτό που εξελίσσεται είναι μια μαύρη σελίδα για την ανθρωπότητα. Οι πρωτοβουλίες μέχρι στιγμής και οι επιλογές της κυβέρνησης, η οποία δεν έχει συμπαραταχθεί μαζί με τους ηγέτες άλλων χωρών και ευρωπαϊκών χωρών είναι αναντίστοιχες με τις σοβαρές ευθύνες που έχουμε. Και θεωρώ ότι έρχονται και σε αντίθεση με την εθνική γραμμή της χώρας για τα ζητήματα και της ειρήνης και της ασφάλειας και της ζωής, αλλά και με τις επιλογές για τη Μέση Ανατολή. Οι Έλληνες, ως γνώστες της μαύρης σελίδας της Κύπρου αλλά και έχοντας τα βιώματα της γενοκτονίας των Ποντίων, της Μικρασιατικής Καταστροφής, έχουμε την υποχρέωση να πάρουμε θέση και να παρέμβουμε. Και γι' αυτό ήρθα για να σας καταθέσω και τις προτάσεις του κόμματός μας λαμβάνοντας υπόψη τη θέση σας, ως ανώτατη Πολιτειακή Αρχή της χώρας και της εκπροσώπησης της Ελλάδας στο εξωτερικό. Και οι προτάσεις, τις οποίες θέλω να σας θέσω είναι προτάσεις που αφορούν και τα ζητήματα του ανθρωπισμού, αλλά και τα θέματα της ασφάλειας. Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, η σιωπή είναι συνενοχή. Και αυτό μας αφορά όλους. Οι προτάσεις μας έχουν ήδη κατατεθεί και στη Βουλή και δημόσια. Θα σας καταθέσω και άλλες προτάσεις για το κρίσιμο αυτό ζήτημα γιατί η Ελλάδα και εμείς, οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, οφείλουμε να παρέμβουμε και να σταθούμε με την πλευρά του ανθρωπισμού, της αλληλεγγύης, της ειρήνης και της ασφάλειας. Και σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε. [….] Οφείλω να καταθέσω προτάσεις για να είναι η Ελλάδα στη σωστή πλευρά της ιστορίας, που είναι η πλευρά της ανθρωπιάς και της ειρήνης».

Οι προτάσεις:

Οι προτάσεις του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ώστε η Ελλάδα να συμβάλλει στην αποκλιμάκωση της ανθρωπιστικής κρίσης και στον άμεσο τερματισμό της γενοκτονίας και του λιμού στη Γάζα:

Δημιουργία, με τη στήριξη και της ΕΕ, ενός “ανθρωπιστικού τριγώνου”, μεταξύ Ελλάδος – Κύπρου – Αιγύπτου, για τη συγκέντρωση και διανομή της ανθρωπιστικής και ιατροφαρμακευτικής βοήθειας στη Γάζα, και δημιουργία ευρωπαϊκής κινητής νοσοκομειακής μονάδας στη Γάζα. Επανενεργοποίηση του τριμερούς σχήματος συνεργασίας Ελλάδος – Κύπρου – Παλαιστίνης, το οποίο συγκροτήθηκε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ το 2018, ώστε να παρασχεθεί η πλέον δυνατή τεχνική και πολιτική βοήθεια στην κυβέρνηση της Παλαιστίνης. Συντονισμός με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και την Εκκλησία της Ελλάδος για τη στήριξη των Χριστιανών της Γάζας και την ανοικοδόμηση της Εκκλησίας του Αγίου Πορφυρίου στη Γάζα. Η Ελλάδα να καλέσει Πολυμερή Διάσκεψη ΕΕ - κρατών Ανατολικής Μεσογείου και Μέσης Ανατολής, με στόχο την επιτήρηση της εκεχειρίας, τον συντονισμό σε ζητήματα ασφαλείας και τον συντονισμό για θέματα ανθρωπιστικής βοήθειας. Αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης, όπως έχει αποφασίσει η Ελληνική Βουλή από το 2015. Οι προτάσεις αυτές έρχονται να προστεθούν στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ από την προηγούμενη εβδομάδα, όπως την πρόσκληση του Προέδρου της Παλαιστίνης, Μαχμούντ Αμπάς στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.

H δήλωση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλου, μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα:



«Ζήτησα να συναντήσω τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σήμερα, ως ανώτατη Πολιτειακή Αρχή και εκπρόσωπο της χώρας στο εξωτερικό, γιατί η θηριωδία η οποία εξελίσσεται στη Γάζα αποτελεί μια μαύρη σελίδα για την ανθρωπότητα και μας αφορά όλους. Ήδη ο τραγικός απολογισμός της γενοκτονίας και του λιμού στη Γάζα είναι δεκάδες χιλιάδες άμαχοι, μεταξύ των οποίων χιλιάδες παιδιά και δεν φαίνεται να υπάρχει προοπτική διεξόδου.



Σε αυτή την τραγική συγκυρία, επεσήμανα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι η κυβέρνηση επέλεξε να απουσιάζει από τις δηλώσεις και τις παρεμβάσεις χωρών, ώστε να σταματήσει αυτή η θηριωδία. Είναι μια επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη που έρχεται σε αντίθεση με την εθνική γραμμή της χώρας και με τις υποχρεώσεις μας και στο πλαίσιο του ανθρωπισμού, αλλά και στην υποχρέωση της ειρήνης και της ασφάλειας.



Για τον λόγο αυτό, επέλεξα να καταθέσω εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προτάσεις και για τα θέματα της ανθρωπιστικής βοήθειας, αλλά και για την ανάδειξη και επίλυση του προβλήματος με πολιτικούς όρους, που και η Ελλάδα μπορεί να αναλάβει, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Γιατί οι Έλληνες γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και το τραγικό αποτύπωμα της κατοχής στην Κύπρο, αλλά έχουμε και τα βιώματα της Γενοκτονίας των Ποντίων και της Μικρασιατικής Καταστροφής.



Η σιωπή σε αυτό το έγκλημα είναι συνενοχή, και αυτό μας αφορά όλους. Και έχουμε επιλέξει προτάσεις οι οποίες αντιστοιχούν και στον διαχρονικό ρόλο της χώρας, αλλά και στον πολιτισμό της Ελλάδας και στη θέση της στη διεθνή κοινότητα».

Πηγή: skai.gr

