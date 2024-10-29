Φάμελλος: Πρέπει να ξαναχτίσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ για να επιστρέψει στην πολιτική

«Πρέπει να ξαναχτίσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ όχι γιατί είναι αυτοσκοπός, αλλά γιατί χρειαζόμαστε ένα αριστερό, δημοκρατικό, προοδευτικό, με ευρωπαϊκές και οικολογικές αναφορές κόμμα, για να στηρίξουμε την κοινωνία μας, η πολιτική αλλαγή η κοινωνική δικαιοσύνη, η ευημερία της κοινωνίας και της χώρας είναι ο σκοπός μας», τόνισε ο βουλευτής και υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος μιλώντας σε προεκλογική εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη.

«Η πολιτική δεν γίνεται σε γραφεία, δεν γίνεται από επαγγελματίες πολιτικούς, η πολιτική δεν γίνεται με οικογενειοκρατία ή καριερισμό, αλλά, επίσης η πολιτική δεν γίνεται με live style και με ίντριγκες, ούτε η κοινωνία ζει μόνο στα social media, η πραγματική ζωή μας δίνει άλλα συμπεράσματα. Δυστυχώς, το "εγώ" μας πλήγωσε και πρέπει να ξαναγυρίσουμε στο "μαζί" για να βρούμε και τη δύναμη που έχει πάντα η αριστερά και η προοδευτική σκέψη», επισήμανε ο κ. Φάμελλος και πρόσθεσε:«Την απόφαση να ξανακτίσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ την έχουμε πάρει όλες και όλοι μαζί και είναι μία απόφαση η οποία είναι βαθιά ριζωμένη, είναι επιβεβαιωμένη από εσάς και μου δίνει πολύ μεγάλη δύναμη. Ο ΣΥΡΙΖΑ επιστρέφει στην πολιτική για να δώσει απαντήσεις και θα τις δώσει στον κ. Μητσοτάκη».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

