Την απερίφραστη καταδίκη του εκφράζει το υπουργείο Εξωτερικών για τους προπηλακισμούς εναντίον του Έλληνα Ευρωβουλευτή Φρέντι Μπελέρη.

Σε ανακοίνωση του το Υπ. Εξ. τονίζει: «Καταδικάζουμε τους προπηλακισμούς εναντίον του Έλληνα Ευρωβουλευτή Φρέντι Μπελέρη, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της αντιπροσωπείας του Ευρωκοινοβουλίου στα Τίρανα, για τον έλεγχο της ενταξιακής πορείας της Αλβανίας». Και καταλήγει:

«Οι αλβανικές Αρχές οφείλουν να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για την κατοχύρωση της ασφάλειας των Ευρωβουλευτών και της ελευθερίας να επιτελούν απρόσκοπτα το έργο τους.

Οι Ευρωβουλευτές εκπροσωπούν τα συμφέροντα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να απολαύουν του προσήκοντος σεβασμού.»

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.