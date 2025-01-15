Ανακοίνωση εξέδωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας για την πρόταση του πρωθυπουργού ο επόμενος Πρόεδρος της Δημοκρατίας να είναι ο Κώστας Τασούλας.

«Είναι γνωστή η θέση του ΚΚΕ για τον θεσμό του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος λειτουργεί ως θεματοφύλακας της κυρίαρχης πολιτικής και ουσιαστικά επικυρώνει όλες τις αντιλαϊκές αποφάσεις της εκάστοτε κυβέρνησης.

Γι’ αυτό και το Κόμμα μας δεν εστιάζει στο πρόσωπο που κάθε φορά προτείνεται για Πρόεδρος της Δημοκρατίας, εφόσον λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο στα πλαίσια της Προεδρευομένης Δημοκρατίας», αναφέρει ο κ. Κουτσούμπας.

