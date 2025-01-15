Νέα Αριστερά: Η πρόταση του πρωθυπουργού για τον κ. Τασούλα εκφράζει τη βαθιά συντηρητική ταυτότητα της ΝΔ

«Η Δεξιά δεν αλλάζει. Η πρόταση του πρωθυπουργού για το πρόσωπο του κυρίου Τασούλα εκφράζει τη βαθιά συντηρητική ταυτότητα της Νέας Δημοκρατίας και την ιδιοκτησιακή λογική που έχει για το κράτος και τους θεσμούς του», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

Και σημειώνει το κόμμα σε ανακοίνωσή του:

«Η έγνοια του κυρίου Μητσοτάκη είναι να ικανοποιήσει τη Δεξιά πολυκατοικία και τους ακροδεξιούς ενοίκους της. Πρόκειται για μια επιλογή στενά παραταξιακή και κοινωνικά αδιάφορη. Ο κύριος Τασούλας σε όλα τα κρίσιμα θέματα για το κράτος δικαίου - σκάνδαλο υποκλοπών και έγκλημα Τεμπών- έκανε τα πάντα για να στηρίξει τον κύριο Μητσοτάκη και όχι τη διερεύνηση της αλήθειας. Με αυτήν την προϋπηρεσία είναι ιδανικός υποψήφιος για τη ΝΔ, αλλά όχι για τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας».

«Οι αριστεροί και προοδευτικοί πολίτες ξέρουν πόσο διαφορετική θα ήταν η εικόνα σήμερα αν οι ηγεσίες ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ αντί να υπεκφεύγουν είχαν κάνει το αυτονόητο στηρίζοντας την υποψηφιότητα του κυρίου Ράμμου για την υπεράσπιση του κράτους δικαίου. Οι μικροκομματικές τους επιλογές αποδυνάμωσαν τη δυνατότητα αμφισβήτησής του σχεδίου του κυρίου Μητσοτάκη για την υπαγωγή των θεσμών της χώρας στη Νέα Δημοκρατία», καταλήγει.



