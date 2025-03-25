Φάμελλος: Ο ελληνικός λαός, όταν είναι ενωμένος μπορεί να καταφέρει τα πάντα

«Τιμούμε τους ήρωες και τις ηρωίδες του αγώνα του '21, ενός εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα κόντρα σε έναν καταπιεστικό δυνάστη που έδειξε ότι ο ελληνικός λαός, όταν είναι ενωμένος και όταν στηρίζει τον αγώνα του σε αξίες και ιδανικά, μπορεί να καταφέρει τα πάντα», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος στο μήνυμά του για την 25η Μαρτίου από τη Λήμνο.

«Ο αγώνας του '21 μάς δίνει πολύτιμα διδάγματα για τη σημερινή μέρα. Ότι μπορούμε και σήμερα να στηρίξουμε ένα ελπιδοφόρο μέλλον με πρόοδο της πατρίδας μας και του λαού μας, ιδιαίτερα σήμερα που πρέπει να προσπαθήσουμε και για την εθνική κυριαρχία και για την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, αλλά και για μια πατρίδα που θα είναι πατρίδα τής δικαιοσύνης και της δημοκρατίας, που είναι το οξυγόνο της κοινωνίας μας.

Ιδιαίτερα σήμερα, την ημέρα της εθνικής εορτής, επέλεξα να είμαι εδώ, στις εκδηλώσεις και στην παρέλαση της ακριτικής Λήμνου, γιατί τους ανθρώπους που υπερασπίζονται τα σύνορα πρέπει να τους θυμόμαστε κάθε μέρα, και όχι μόνο να δοξάζουμε τις εποποιίες του παρελθόντος. Γιατί, σήμερα, τον αγώνα αυτό της προστασίας της πατρίδας μας τον δίνουν το προσωπικό και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που θέλουν στήριξη, γιατί έχουν σοβαρά προβλήματα, γιατί χρειάζονται πρώτα απ' όλα οι άνθρωποι για τις Ένοπλες Δυνάμεις», σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτοντας:

«Ταυτόχρονα, οι ακρίτες εδώ στη Λήμνο μάς έχουν καταθέσει ένα SOS, γιατί μια ισχυρή πατρίδα χρειάζεται να έχει πρώτα απ' όλα ισχυρή κοινωνία. Και ισχυρή κοινωνία για τα ακριτικά νησιά σημαίνει να έχουμε κίνητρα για να έχουμε γιατρούς και δασκάλους, σημαίνει να έχουμε φορολογικά κίνητρα, σημαίνει να έχουμε ακτοπλοϊκές συνδέσεις -που απουσιάζουν- και σημαίνει μια ισχυρή Πολιτεία που να νοιάζεται για την περιφέρεια. Και αυτό είναι η προτεραιότητά μας: Μια Ελλάδα με πρόοδο και με προοπτική. Αυτό μας άφησαν κληρονομιά οι αγώνες των παππούδων μας και των προγόνων μας και αυτό πρέπει να υπερασπιστούμε και να συνεχίσουμε».

«Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες, σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλο τον Ελληνισμό, σε όλη την υφήλιο», κατέληξε ο Σ. Φάμελλος.

Πηγή: skai.gr

