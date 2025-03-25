Στη Λάρισα βρίσκεται η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας» Ζωή Κωνσταντοπούλου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου.
Η κυρία Κωνσταντοπούλου βρέθηκε στο Ηρώο της Λάρισας και στην κατάθεση στεφάνων, ενώ σε δήλωση της για την εθνική επέτειο υπογράμμισε πως «Όταν οι λαοί αποφασίζουν και διεκδικούν και τα πιο ακατόρθωτα γίνονται εφικτά».
Νωρίτερα, στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αχιλλίου τελέστηκε η Δοξολογία στην οποία χοροστάτησε ο Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερώνυμος.
Στην τελετή παρευρέθηκαν ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης, υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστος Κέλλας, βουλευτές, αυτοδιοικητικοί, η τοπική ηγεσία Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, εκπρόσωποι φορέων.
Μετά το τέλος της δοξολογίας και εντός του Ιερού Ναού εκφωνήθηκε ο πανηγυρικός της ημέρας από την Ευθαλία Κολοκοτρώνη, εκπαιδευτικός ΠΕ 02, υποδιευθύντρια 1ου Πειραματικού Γυμνασίου Λάρισας.
