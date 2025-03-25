«Τιμούμε σήμερα τους προγόνους μας που πολέμησαν απέναντι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, για να είμαστε ελεύθεροι και ανεξάρτητοι. Αυτούς που με τη θυσία τους, έκαναν παγκόσμιο σύμβολο το "Ελευθερία ή Θάνατος"», δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αμέσως μετά το τέλος της στρατιωτική παρέλασης στο Σύνταγμα και συνέχισε:

«Σήμερα, 204 χρόνια μετά, έχουμε κι εμείς χρέος να εργαστούμε για να ενισχύσουμε όλους τους συντελεστές εθνικής ισχύος: την οικονομία, την άμυνα, το δημογραφικό και την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς.

Έτσι θα είμαστε μια ισχυρή δύναμη αποτροπής απέναντι σε όσους επιβουλεύονται τα εθνικά μας συμφέροντα.

Χρόνια πολλά σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα!»

