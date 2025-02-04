Του Γιάννη Ανυφαντή

Υπέρ της προκαταρκτικής εξέτασης για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες του Χρήστου Τριαντόπουλου για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στης Τέμπη τάσσεται η Κουμουνδούρου, με τον Σωκράτη Φάμελλο από την Κομοτηνή να κάνει λόγο για μία «αυτονόητη» διαδικασία.

«Μετά και τα νέα στοιχεία, η άμεση υποβολή πρότασης μομφής κατά του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης του εγκλήματος των Τεμπών συνεχίζει να είναι μονόδρομος. Αυτονόητη καθίσταται και η πρώτη προανακριτική επιτροπή για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες που αφορούν στον υφυπουργό, Χρήστο Τριαντόπουλο. Για να αποκαλυφθεί και ο εντολέας του. Μια προανακριτική που πρέπει να οδηγήσει τους υπεύθυνους στον φυσικό τους δικαστή», επισημαίνει σε δήλωσή του ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, επιμένοντας στην κατάθεση προτάσεως δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης. «Εφόσον όμως και ο κ. Ανδρουλάκης διαπιστώνει αυταπόδεικτα αντιθεσμικές μεθοδεύσεις και ζητά μέχρι και απόσυρση της υποψηφιότητας του κ. Τασούλα, επιμένουμε στην πρόταση μομφής κατά του κ. Μητσοτάκη», προσθέτει ο ίδιος.

Υπενθυμίζεται ότι για τη συγκρότηση προκαταρκτικής Επιτροπής στη Βουλή, απαιτούνται 151 θετικές ψήφοι στην Ολομέλεια, κάνοντας τη στάση που θα επιλέξει να κρατήσει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας για το αίτημα του ΠΑΣΟΚ, κομβική.

