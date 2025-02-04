Λογαριασμός
«Ναι» του ΣΥΡΙΖΑ για προανακριτική – «Μονόδρομος η πρόταση μομφής» λέει ο Φάμελλος

«Μετά και τα νέα στοιχεία, η άμεση υποβολή πρότασης μομφής κατά του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης του εγκλήματος των Τεμπών συνεχίζει να είναι μονόδρομος»

Φάμελλος

Του Γιάννη Ανυφαντή

Υπέρ της προκαταρκτικής εξέτασης για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες του Χρήστου Τριαντόπουλου για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στης Τέμπη τάσσεται η Κουμουνδούρου, με τον Σωκράτη Φάμελλο από την Κομοτηνή να κάνει λόγο για μία «αυτονόητη» διαδικασία.

«Μετά και τα νέα στοιχεία, η άμεση υποβολή πρότασης μομφής κατά του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης του εγκλήματος των Τεμπών συνεχίζει να είναι μονόδρομος. Αυτονόητη καθίσταται και η πρώτη προανακριτική επιτροπή για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες που αφορούν στον υφυπουργό, Χρήστο Τριαντόπουλο. Για να αποκαλυφθεί και ο εντολέας του. Μια προανακριτική που πρέπει να οδηγήσει τους υπεύθυνους στον φυσικό τους δικαστή», επισημαίνει σε δήλωσή του ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, επιμένοντας στην κατάθεση προτάσεως δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης. «Εφόσον όμως και ο κ. Ανδρουλάκης διαπιστώνει αυταπόδεικτα αντιθεσμικές μεθοδεύσεις και ζητά μέχρι και απόσυρση της υποψηφιότητας του κ. Τασούλα, επιμένουμε στην πρόταση μομφής κατά του κ. Μητσοτάκη», προσθέτει ο ίδιος.

Υπενθυμίζεται ότι για τη συγκρότηση προκαταρκτικής Επιτροπής στη Βουλή, απαιτούνται 151 θετικές ψήφοι στην Ολομέλεια, κάνοντας τη στάση που θα επιλέξει να κρατήσει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας για το αίτημα του ΠΑΣΟΚ, κομβική.

