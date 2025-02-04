Παπαστεργίου: Το INVEST εκπληρώνει την υπόσχεση μιας διασυνδεδεμένης Ευρώπης

«Το έργο INVEST αποτελεί ένα σκαλοπάτι προς μια ψηφιακά κυρίαρχη, ανθεκτική ήπειρο, εκπληρώνοντας μέσω της συλλογικής εργασίας των εμπλεκόμενων μερών, την υπόσχεση μιας διασυνδεδεμένης, καινοτόμου και ενδυναμωμένης Ευρώπης με σκοπό την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών της» τόνισε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου κατά την εναρκτήρια συνάντηση του έργου INVEST - (INTeroperability Vision in Europe - Strategy Timeplan) στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο για την Ευρώπη, το οποίο έχει ως στόχο να καθορίσει τις στρατηγικές προτεραιότητες και να διαμορφώσει ένα αναλυτικό σχέδιο δράσης για την εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση μέτρων για υψηλό επίπεδο διαλειτουργικότητας του δημόσιου τομέα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση (Interoperable Europe Act, EU/903/2024). Το INVEST με συνολικό προϋπολογισμό 1 εκατ. ευρώ χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Digital Europe, έχει διάρκεια 12 μήνες και θα ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο του 2025.

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει αναλάβει τον συντονισμό του έργου INVEST, το οποίο δίνει έμφαση στην ενίσχυση της διαλειτουργικότητας, την προώθηση της καινοτομίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού σε όλες τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις με τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών.

Μέσω της δομημένης προσέγγισής του στον στρατηγικό σχεδιασμό, την εφαρμογή, και τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων, το INVEST υποστηρίζει την ανάπτυξη μιας Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς.

Στην εναρκτήρια συνάντηση του INVEST συμμετείχαν εταίροι από 7 κράτη μέλη του έργου (Ελλάδα, Φινλανδία, Πολωνία, Ουγγαρία, Πορτογαλία, Κροατία και Λουξεμβούργο), εκπρόσωποι της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG DIGIT), και 62 εκπρόσωποι από 20 χώρες: Αυστρία, Βουλγαρία, Βέλγιο, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ισπανία, Κύπρο, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Τσεχία και Φιλανδία. Κατά τη διάρκεια της, συζήτησαν τις στρατηγικές προτεραιότητες του Κανονισμού για τη Διαλειτουργική Ευρώπη (EU/903/2024) και το μηχανισμό συστηματικής συνεργασίας μεταξύ των Κρατών Μελών για την κοινή υλοποίηση διαλειτουργικών λύσεων, μέσω πολυκρατικών έργων και άλλων πρωτοβουλιών. Επίσης ανέδειξαν τη σημασία της συντονισμένης δράσης και της ενεργής συμμετοχής όλων των εμπλεκόμενων μερών.

Εκ μέρους της Ελλάδας, στην υλοποίηση του έργου συμμετέχουν η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. - GRNET), του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Τα τελευταία χρόνια, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αξιοποιώντας τη διαλειτουργικότητα, έχει αναβαθμίσει σημαντικά τις παρεχόμενες ψηφιακές υπηρεσίες του δημόσιου τομέα μέσω του gov.gr. Επιπρόσθετα, έχει λάβει σημαντικές πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα θέματα διαλειτουργικότητας, όπως η υποβολή πρότασης για τη δημιουργία Κοινοπραξίας Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Υποδομής (EDIC) με έδρα στην Ελλάδα, που αφορά στη διαλειτουργικότητα και στις συνδεδεμένες και καινοτόμες δημόσιες διοικήσεις (IMPACTS). Σκοπός του είναι η προώθηση της ανάπτυξης και της εφαρμογής κοινών ευρωπαϊκών λύσεων διαλειτουργικότητας σύμφωνα με τον κανονισμό της Διαλειτουργικής Ευρώπης (Interoperable Europe) σε όλα τα κράτη μέλη.

