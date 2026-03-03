Φάμελλος: «Καταδικάσαμε από την πρώτη στιγμή την επέμβαση ΗΠΑ και Ισραήλ»

Ο Σωκράτης Φάμελλος τοποθετήθηκε στη Βουλή με αφορμή την στρατιωτική επέμβαση στο Ιράν και χαρακτήρισε την κυβέρνηση μη ικανή να ανταποκριθεί σε όλες αυτές τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στη Μέση Ανατολή:

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, πολύ πριν από τη στρατιωτική επέμβαση στο Ιράν, είχε ήδη προειδοποιήσει για τους κινδύνους για την περιφερειακή ασφάλεια, για τον κίνδυνο του πολέμου. Είχαμε τοποθετηθεί για τις παραβιάσεις δημοκρατικών και ανθρώπινων δικαιωμάτων από το θεοκρατικό καθεστώς στο Ιράν, επισημαίνοντας ότι ο εκδημοκρατισμός δεν υλοποιείται με παραβίαση των κανόνων διεθνούς δικαίου και με στρατιωτική επέμβαση. Πουθενά οι στρατιωτικές επεμβάσεις δεν ενίσχυσαν τη δημοκρατία. Και η λύση στο Ιράν πρέπει και μπορεί να δοθεί μόνο από τον Iρανικό λαό. Καταδικάσαμε από την πρώτη στιγμή την πολεμική επέμβαση ΗΠΑ και Ισραήλ και τονίσαμε πως πρόκειται για μια εξαιρετικά επικίνδυνη εξέλιξη, σε ευθεία παραβίαση του διεθνούς δικαίου και της Χάρτας του ΟΗΕ, που ανοίγει τον ασκό του Αιόλου στην ευρύτερη περιοχή.

Η χώρα μας, ως μέλος της ΕΕ και μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, μπορούσε και όφειλε να ενεργήσει στην κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης και της σταθερότητας. Και η Ελλάδα πρέπει να λειτουργήσει ως παράγοντας Ειρήνης, Σταθερότητας και Συνεργασίας. Αντίθετα είμαστε μάρτυρες συνεχών υποχωρήσεων στο πλαίσιο της πολιτικής του δεδομένου συμμάχου, βλέποντας τον κ. Μητσοτάκη να λειτουργεί ως ουρά των Τραμπ και Νετανιάχου.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εδώ και ένα χρόνο, έχει ζητήσει τη σύγκληση διεθνούς διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, με πρωτοβουλία της χώρας μας. Τώρα αποδεικνύεται πόσο σημαντικό θα ήταν να είχε γίνει αυτό, αλλά και πόσο θα ενίσχυε τη διπλωματική ισχύ της χώρας μας.

Αντί για αυτό, γινόμαστε μάρτυρες δηλώσεων περί «συνδιαμόρφωσης των εξελίξεων», του κ. Γεραπετρίτη μετά τη συνάντηση με τον Ρούμπιο, λίγες ώρες πριν την επέμβαση. Αυτή την επιλογή συνδιαμορφώσαμε ως Ελλάδα;

Γι' αυτό αμέσως μετά την στρατιωτική επέμβαση ζητήσαμε επίσημη ενημέρωση από τον Πρωθυπουργό. Και εδώ οι διμερείς συναντήσεις δεν αρκούν. Χρειάζεται να χαραχθεί συγκεκριμένη εθνική γραμμή και να ενημερώσετε θεσμικά τα κόμματα. Για αυτό διατυπώσαμε από χθες το αίτημα για σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών αρχηγών. Θα επαναλάβω τις προτάσεις μας: Όφειλε και οφείλει έστω και τώρα η κυβέρνηση να καταδικάσει την επέμβαση, και ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Να ξεκαθαρίσει ότι η χώρα μας δεν θα εμπλακεί με οποιονδήποτε τρόπο στον πόλεμο και ότι δεν θα υπάρξει καμία χρήση των στρατιωτικών βάσεων της χώρας μας. Καθαρά λόγια προς όφελος της ειρήνης και της πατρίδας μας. Υπάρχει προηγούμενο. Αντίστοιχη απόφαση πήρε η ισπανική κυβέρνηση. Και βεβαίως η κυβέρνηση οφείλει άμεσα να μεριμνήσει για την προστασία και την ασφαλή επιστροφή όλων των Ελλήνων και Ελληνίδων που βρίσκονται σε επικίνδυνες περιοχές. Σαφέστατα είμαστε δίπλα στον Κυπριακό λαό και στην Κυπριακή Δημοκρατία σε οτιδήποτε χρειαστεί. Αυτή τη θέση εξέφρασα και στον ΓΓ του ΑΚΕΛ, τον Στέφανο Στεφάνου, όπου του μετέφερα και τη στήριξη και την αλληλεγγύη μας προς τον Κυπριακό λαό.

Και η αποστολή πλοίων και αεροσκαφών στην Κύπρο επιβεβαιώνει την ανάγκη και η ενημέρωση, αλλά και οι αποφάσεις να ληφθούν σε επίπεδο Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών. Κύριε Υπουργέ, μεταφέρετε στον κύριο Μητσοτάκη ότι είναι ανεπίτρεπτο ένα τέτοιο σοβαρό ζήτημα να συζητηθεί ως δευτερεύον ζήτημα σε μία συζήτηση για την ψήφο των αποδήμων.

Για μια φορά σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων και κάντε αυτό που ορίζει το εθνικό συμφέρον. Μην κλίνετε υποκριτικά τη λέξη συναίνεση, γιατί το κάνετε και επί την ευκαιρία αυτού του νομοσχεδίου. Η σύγκληση Συμβουλίου είναι και θεσμική και εθνική ανάγκη και θα αποτελέσει μία ελάχιστη απόδειξη αν πιστεύετε έστω αυτά που λέτε περί συναίνεσης.



Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει καταθέσει συγκεκριμένο σχέδιο Ειρήνης και ασφάλειας για τη Μέση Ανατολή και τη Μεσόγειο. Η χώρα μας οφείλει να λαμβάνει πρωτοβουλίες εξωτερικής πολιτικής.

1. να απαγορευτεί η εξαγωγή όπλων σε χώρες της Μέσης Ανατολής και ιδιαίτερα σε αυτές που εμπλέκονται στις τοπικές συγκρούσεις.

2.να επιστρέψει η διεθνής κοινότητα άμεσα σε διαπραγματεύσεις, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ για τη δίκαιη επίλυση του Παλαιστινιακού.

3. Να προωθήσει η διεθνής κοινότητα και να πάρει πρωτοβουλία η πατρίδα μας για την ανοικοδόμηση της Συρίας με δημοκρατία και ενότητα και για την κατοχύρωση των μειονοτικών και θρησκευτικών δικαιωμάτων.

4. Εφαρμογή διαδοχικών αποφάσεων του ΟΗΕ για μετατροπή της Μέσης Ανατολής σε ζώνη χωρίς πυρηνικά και άλλα όπλα μαζικής καταστροφής.

5. να υπάρχει επανέναρξης διακοινοτικών συνομιλιών για το Κυπριακό για μία λύση διακοινοτικής ομοσπονδίας που θα επιλύει τα βασικά ζητήματα που είναι η κατοχή εδώ και 50 χρόνια στην Κύπρο που είναι ένα μεγάλο θέμα ειρήνης και ασφάλειας.

6. Διεκδίκηση της μετατροπής της Μεσογείου σε θάλασσα ειρήνης και ασφάλειας, που θα γεφυρώνει χάσμα Βορρά και Νότου και έτσι θα παρεμβαίνει στο προσφυγικό.

7. Ενίσχυση της οικολογικής ασφάλειας της Μεσογείου, με αναβάθμιση του Mediterranean Action Plan, του προγράμματος Περιβάλλοντος του ΟΗΕ.

Επτά προτάσεις προοδευτικές με διεθνή απήχηση που δείχνουν τι σημαίνει ενεργητική εξωτερική πολιτική. Δυστυχώς η κυβέρνηση αποδεικνύεται ακόμα μία φορά ότι ούτε θέλει ούτε μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις σημαντικές ευθύνες.

