Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν είχε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπως ανακοινώθηκε από την Άγκυρα.

Όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Τουρκία, Μανώλης Κωστίδης, ο κ. Φιντάν συνομίλησε και με τον πρωθυπουργό του Κατάρ και τον πρόεδρο του ιρακινού Κουρδιστάν.

Η επικοινωνία έρχεται στη σκιά των επιθέσεων drones στην Κύπρο, αλλά και στον απόηχο της κατάπλευσης ελληνικών φρεγατών και μαχητικών στη μεγαλόνησο. Νωρίτερα, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών επικοινώνησε και με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν.

Διαβάστε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.