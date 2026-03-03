Λογαριασμός
Επικοινωνία Γεραπετρίτη - Φιντάν για τη Μέση Ανατολή

Η επικοινωνία έρχεται στη σκιά των επιθέσεων drones στην Κύπρο, αλλά και στον απόηχο της κατάπλευσης ελληνικών φρεγατών και μαχητικών στη μεγαλόνησο

Γεραπετρίτης - Φιντάν

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν είχε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπως ανακοινώθηκε από την Άγκυρα. 

Όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Τουρκία, Μανώλης Κωστίδης, ο κ. Φιντάν συνομίλησε και με τον πρωθυπουργό του Κατάρ και τον πρόεδρο του ιρακινού Κουρδιστάν. 

Η επικοινωνία έρχεται στη σκιά των επιθέσεων drones στην Κύπρο, αλλά και στον απόηχο της κατάπλευσης ελληνικών φρεγατών και μαχητικών στη μεγαλόνησο. Νωρίτερα, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών επικοινώνησε και με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν.

Πηγή: skai.gr

