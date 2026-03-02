Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, υπογράμμισε την ανάγκη ενημέρωσης των πολιτικών αρχηγών από τον πρωθυπουργό και διαμόρφωσης εθνικής γραμμής μέσω Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών για την κρίση στο Ιράν.

Τόνισε ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να εμπλακεί με κανέναν τρόπο στην στρατιωτική επέμβαση στο Ιράν και ζητά να μην χρησιμοποιηθούν καθόλου οι στρατιωτικές βάσεις της χώρας για τον σκοπό αυτό.

Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ επικεντρώνεται στην ειρηνική επίλυση της κρίσης, αξιοποίηση διεθνών οργανισμών και θεσμών, το Διεθνές Δίκαιο, καθώς και στην ασφάλεια της χώρας.

Την ανάγκη ενημέρωσης των πολιτικών αρχηγών από τον πρωθυπουργό, της μη εμπλοκής της χώρας με οποιονδήποτε τρόπο στην επέμβαση στο Ιράν και του ασφαλούς επαναπατρισμού των Ελλήνων και Ελληνίδων πολιτών που βρίσκονται στις περιοχές έντασης, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος που συνεδρίασε διαδικτυακά.

«Είναι ιδιαίτερα ανησυχητική πλέον σήμερα η εξέλιξη της επέμβασης Τραμπ - Νετανιάχου στο Ιράν και οι επιπτώσεις που αυτή θα δημιουργήσει», είπε ο κ. Φάμελλος και πρόσθεσε: «Σήμερα εξέφρασα την ανάγκη ενημέρωσης των κομμάτων και διαμόρφωσης εθνικής γραμμής μέσα από Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών». Εξήγησε δε, ότι «οι διμερείς συναντήσεις ενημέρωσης με πολιτικούς αρχηγούς δεν αναπληρώνουν την ανάγκη συνδιαμόρφωσης εθνικής γραμμής. Το αίτημά μας για Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών επιβεβαιώνεται κάθε ώρα που περνάει».

Αναφερόμενος στη θέση του ΣΥΡΙΖΑ είπε: «Δεν πρέπει να υπάρχει καμία εμπλοκή του ελληνικού κράτους και της ελληνικής κυβέρνησης σε αυτή τη στρατιωτική επέμβαση. Και απαιτούμε να μην υπάρξει και καμία εμπλοκή των στρατιωτικών βάσεων που υπάρχουν στη χώρα μας. Όπως ακριβώς αποφάσισε η ισπανική κυβέρνηση. Η τοποθέτηση μας υπερασπίζεται την ειρηνική επίλυση, την αξιοποίηση των διεθνών θεσμών και Οργανισμών, του Διεθνούς Δικαίου, αλλά και την ασφάλεια της χώρας μας».

Επανέλαβε «την κριτική μας για τη σοβαρή αδυναμία και υποχώρηση στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης τα τελευταία 6 χρόνια. Η πολιτική του δεδομένου συμμάχου του κ. Μητσοτάκη, μετατρέπει τη χώρα σε ουρά των Τραμπ και Νετανιάχου».

Απευθυνόμενος προς κυβέρνηση είπε: «Θέλουμε όμως απαντήσεις: τι ακριβώς εννοούσε με τη δήλωση περί 'συνδιαμόρφωσης των εξελίξεων' ο κ. Γεραπετρίτης, μετά τη συνάντηση με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών, λίγες ώρες πριν την επέμβαση στην Τεχεράνη;».

Τέλος αναφέρθηκε στην αποστολή των φρεγατών στην Κύπρο, λέγοντας: «Η αποστολή δύο φρεγατών και πολεμικών αεροσκαφών στην Κύπρο, επιβεβαιώνει επίσης ότι ορθώς εμείς ζητήσαμε από την πρώτη στιγμή Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, διότι μόνο εκεί μπορεί να γίνει μία συζήτηση με όλες τις πληροφορίες και σαφέστατα για τη στήριξη στην Κύπρο, την οποία η χώρα μας δεν αρνήθηκε ποτές. 'Αλλωστε, ποτέ η Αριστερά δεν έθεσε τέτοιου είδους ζητήματα. Μίλησα σήμερα με τον γ.γ. του ΑΚΕΛ, τον Στέφανο Στεφάνου, και του επιβεβαίωσα τη στήριξη και την αλληλεγγύη της χώρας μας και του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προς τον κυπριακό λαό».

Διαβάστε εδώ όλες τις εξελίξεις για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.